¿Una nueva normalidad para los jóvenes?

En los últimos días, varios artículos publicados en prensa han llamado la atención sobre cómo las consecuencias económicas y laborales provocadas por la actual crisis sanitaria afectan singularmente a los y las jóvenes de nuestro país. En concreto, aquellos nacidos entre 1985 y 1995 concentran la mayor parte de las preocupaciones y malos augurios. Aunque los datos disponibles hasta el momento no permiten esbozar aún un análisis de los efectos del Covid-19 sobre las trayectorias laborales de los jóvenes de la Región de Murcia, el escenario no parece muy alentador. Esa generación, que vio truncada su incorporación al mercado de trabajo durante la recesión de 2008, se enfrenta ahora a despidos y Ertes desde una posición socio-laboral caracterizada por la precariedad y la incertidumbre. De ellos y ellas, cuyas vidas adultas han estado marcadas por dos crisis económicas, se ha dicho que constituyen una generación triturada, perdida o arrollada. Sin embargo, nos gustaría aportar algunos matices o ideas que consideramos relevantes.

En primer lugar, uno de los aspectos cuestionables de estos diagnósticos tiene que ver con la perspectiva temporal en la que se enmarcan. Son análisis fundamentalmente coyunturales que describen a una juventud bloqueada ante un nuevo terremoto, cuando todavía no se había recuperado de las ruinas provocadas por el anterior. Una juventud, por tanto, doblemente castigada. Cuando parecía que la dura travesía por el desempleo, la inestabilidad y los bajos salarios estaba tocando a su fin, toca volver a empezar. Como en el mito de Sísifo, hay que reanudar el camino y, de nuevo, empujar la pesada roca hasta la colina.

El problema de estos enfoques centrados en la fuerza de los momentos concretos, de las coyunturas extraordinarias, es que tienden a ocultar los problemas estructurales relativos al sistema educativo, al mercado laboral o al acceso a la vivienda, que dificultan desde hace más de dos décadas las trayectorias de la población joven. Problemas vinculados con la flexibilidad, la temporalidad y la desprotección laboral, las cuales están integradas y normalizadas en nuestra estructura productiva. La precariedad ya no es un castigo puntual sino una forma de vida. Esta es la razón por la que ambos terremotos, el financiero de 2008 y el sanitario de 2020, han tenido tanto impacto entre los jóvenes: porque es una población acostumbrada a caminar bajo fallas estructurales que hunden su suelo ante el más mínimo temblor.

Por otro lado, cuando se habla de los jóvenes como una categoría única se corre el riesgo de invisibilizar el efecto que otras variables tienen sobre las oportunidades laborales y vitales del individuo. Los jóvenes no son un grupo homogéneo sino que están atravesados por múltiples diferencias de clase, género u origen étnico. Por ejemplo, las mujeres, a pesar de tener un nivel formativo superior al de sus coetáneos varones, siguen estando sobrerrepresentadas en los contratos a tiempo parcial y soportando una mayor incidencia del desempleo. La última Encuesta de Población Activa, publicada esta misma semana, mostraba que la tasa de paro de las mujeres españolas entre 30 y 34 años se situaba en un 17,51%, mientras que la de los hombres se quedaba en un 12,73%. Del mismo modo, las estadísticas señalan que aquellos y aquellas jóvenes que no han finalizado formación universitaria sufren con más crudeza la precariedad del mercado de trabajo. Mientras que la tasa de paro de los jóvenes con estudios universitarios es del 15,63%, ésta se dispara hasta el 26,08% para los que únicamente disponen de la educación secundaria obligatoria. Sin embargo, la probabilidad de finalizar una formación universitaria no se distribuye de manera uniforme sobre el conjunto de la población: los hijos e hijas de las clases populares siguen accediendo en menor porcentaje a la Universidad. Por su parte, la población migrante se encuentra concentrada en los empleos más precarios y, dentro de éstos, en las posiciones más débiles. Los y las trabajadoras extranjeras constituyen uno de los primeros colectivos en ser expulsado del mercado de trabajo en períodos de recesión. En la Región de Murcia, donde uno de cada cinco jóvenes entre 25 y 34 años es de nacionalidad extranjera, la tasa de desempleo de la población migrante es ocho puntos superior a la de la población nativa (23,33% frente al 15,18%). Si España no es país para jóvenes, no lo es especialmente para las mujeres o para los y las que provienen de familias obreras o migrantes.

Para estos jóvenes (a los que se sigue considerando como tales, aunque buena parte de ellos tienen más de treinta años) se retrasa la edad de emancipación, se pospone la maternidad y se aplaza el futuro. Aquellos que disponen de un núcleo familiar económicamente estable (de nuevo, una cuestión de clase) regresan a él en los momentos de mayor precariedad. Por su parte, sus padres, última generación que ha desarrollado carreras laborales relativamente estables, se acercan o inician la jubilación sin que los proyectos vitales de sus hijos se encuentren consolidados. Esto nos sitúa ante un escenario de posible insostenibilidad del modelo de solidaridad intergeneracional, que la pandemia global que hoy vivimos no hará sino intensificar y que constituye uno de los mayores desafíos para nuestra sociedad.

Las noticias que nos llegan estos días sobre las consecuencias económicas del Covid-19, las fases de la desescalada y la inminente llegada de una nueva normalidad generan entre la población miedo, frustración e incertidumbre, emociones sobradamente conocidas ya por los y las jóvenes.