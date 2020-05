Sanitarios son todos

El Sistema Sanitario Español actual es fruto de muchos años de trabajo y de una evolución histórica que nos ha llevado a contar con una red asistencial que se sustenta en buena parte en los recursos humanos; ellos son el verdadero pilar de la asistencia sanitaria en nuestro país. Los trabajadores, todos, son el fundamento de la salud pública. A todos y cada uno de ellos les debemos poder hacer frente a una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo y todo, no nos olvidemos, en condiciones de precariedad, sin las medidas de protección necesarias, solo con su buen hacer, su profesionalidad y su solidaridad.

Todas y cada uno de las personas que forman parte del personal sanitario acuden diariamente a sus puestos de trabajo rodeadas de incertidumbre, de estrés, de inseguridades pero, en ningún caso, estos lastres son suficientes para impedir que cumplan con su labor, cado uno con la suya y todas igualmente importantes y necesarias, para que el engranaje de la asistencia sanitaria siga funcionando.

Nuestra Sanidad es la suma de los profesionales, cada uno imprescindible en su puesto de batalla, con formaciones específicas en diferentes campos, a pesar de las muchas deficiencias que algunos de estos sectores profesionales arrastran desde hace muchos años por la falta de previsión de las autoridades políticas y administrativas en nuestro país (una reivindicación que seguiremos persiguiendo desde el Colegio de Enfermería).

Esta pandemia del Covid-19 está siendo una prueba de fuego para validar, entre otras cosas, nuestra estructura sanitaria. En el caso de la Enfermería está sirviendo para poner aún más de relieve la necesidad de que sean atendidas las exigencias que venimos realizando en cuanto al aumento de contrataciones, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la necesidad de llevar a cabo una verdadero proceso de especialización, etc. Los enfermeros y enfermeras representan, según las cifras manejadas por la Organización Mundial de la Salud, SMS, más de la mitad del personal dedicado a la salud que hay en el mundo, superándose la cifra de los 28 millones de profesionales y se estima un déficit de seis millones. Pues bien, nuestro país está a la cola de esta estadística respecto a los países europeos, y nuestra Región, a la cola de la cola.

Tal vez haya quien piense que no es momento de reivindicaciones, tal vez. Pero sí es momento de recordar a nuestros profesionales enfermeros cuya valentía y profesionalidad está fuera de toda duda. Están en primera línea de batalla, en un lugar prevalente y siendo el acceso al sistema sanitario del ciudadano con los riesgos y peligros que hoy supone ser ese primer eslabón. Pero además de asistir, acompañan al enfermo, muestran su compasión y solidaridad cuando más se necesita, son ejemplo de la categoría humana que un profesional sanitario siempre debe poseer.

A diario, las enfermeras tienen que tomar decisiones de extraordinario calado para que quienes lo necesitan tengan la atención precisa. Los enfermeros y enfermeras están demostrando sobradamente su capacidad y tesón no solo en la asistencia a los pacientes, también desde la gestión, la coordinación y la supervisión de los centros. Sin embargo, y a pesar del relevante e indispensable papel que juegan, a pesar de sus conocimientos y experiencias, nuestras autoridades han decidido no contar con profesionales de la enfermería en el comité de expertos para organizar el desconfinamientos de la sociedad. ¿Le puede parecer esto lógico a alguien? A nosotros no, y el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia se siente muy orgulloso de todos nuestros profesionales y seguiremos luchando y reivindicando el lugar que todos ellos se merecen.

Pero también estamos orgullosos de todos y cada uno de los trabajadores de nuestro sistema sanitario. Como decíamos al inicio, nuestro sistema asistencial sanitario somos todos: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, fisoterapeutas, físicos, químicos, farmacéuticos, logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, celadores, auxiliares de administración, recepcionistas, trabajadores de limpieza, personal de mantenimiento, lavandería y cocinas, técnicos de ambulancias... Todos, todos, cuentan igual, cada uno en su puesto, cada uno haciendo su trabajo con el único objetivo de sacar adelante al prójimo.

El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia quiere dar las gracias a todoslos que están en la primera línea en los centros sanitarios y al resto de trabajadores y trabajadoras que diariamente nos están permitiendo luchar contra esta terrible situación. A todos y a todas, sean del gremio profesional que sean, gracias.