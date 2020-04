Qué pasa con Cabo Cope

Pedro García, director de Anse, miente cuando asegura que desde la fundación de esa asociación soñaban con la compra de Cabo Cope. En aquel año, 1973, era director de ese colectivo naturalista Pedro Talavera, y después lo fue Joaquín Sánchez Onteniente, quien sabía mucho de ornitología, y nos ayudó a los ecologistas de por aquí, entonces Aeorma-Sureste y a los fundadores de la ecología en acción Grupo Ecologista del Mediterráneo, a señalarnos las aves que consideraban de mayor interés en la zona que va desde Cabo Cope a Puntas de Calnegre y Vértice de Panadera, pasando por Lomo o Loma de Bas y, abajo de aquella sierra, todas las calas de Lorca y Águilas hasta el Cabo con su cercana Marina (que era el gran negocio contra el que también luchamos los ecologistas).

En la fecha que indica el naturalista, andábamos contra la central nuclear y, después, contra aquella carretera litoral que soñaba la especulación; y más adelante, contra la urbanización de La Marina de Cope: ni hoteles ni golf. Tuvimos que defender también Calnegre y el Lomo de Bas, con todas sus calas y lugares importantes, así como la fauna, flora y geología de la zona, y especialmente en el área lorquina, que yo defendí en el ayuntamiento de Lorca con una moción del Grupo Independiente municipal, al cual pertenecía, que contó con el apoyo del PSOE, a lo que llamamos Espacio Protegido Regional Puntas de Calnegre-Lomo de Bas. Y, pongamos las cosas en su sitio, entonces Anse hizo lo que ya he dicho: buscar apoyo a nuestra moción con los conocimientos que sobre la ornitofauna tenía aquel magnífico director, Joaquín, trabajador y honesto. El resto de la moción la preparamos Pedro Costa, Paco Blázquez y un servidor. ¿Y Pedro García? Pues la verdad es que lo debe decir él; ni lo conocí ni lo conozco. Me refiero al interés que ahora tiene por comprar Cabo Cope (ya lo ha hecho y ante notario), y con el visto bueno, eso parece, de López Miras y de la alcaldesa de Águilas. García, con Anse, está vendiendo a la gente un futuro de protecciones. Resulta todo muy extraño ¿no?

Es curioso que un hombre que está liberado, es decir, que cobra de Anse, diga ahora, después de más de dos años de conversaciones con distintos personajes que tienen relación con el Cabo más simbólico de España, todos los que han lo han atacado, que quiere salvarlo y salvarnos. Y por eso lo compra. Ha convencido hasta la alcaldesa, a quien tanto apreciaba yo.

¡Pero si el cabo está ya salvado, y la Marina también, y el Lomo de Bas y las calas de Lorca! ¿Comprarlo? ¿para qué? Ya lo saben: Anse ha solicitado un préstamo de medio millón de euros y ha comprado Cope. Pedro García sigue mintiendo cuando dice que esto es para garantizar la protección definitiva de Cabo Cope e impulsar la conservación del conjunto del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre (inisisto que todo está ya suficientemente protegido, todo. ¿Y esto lo ve bien López Miras? ¿y Valcárcel también?

Pedro García sabe que tras los recursos presentados por los ecologistas fue anulada judicialmente la actuación del Plan: ¿a qué ese interés por la compra de Cabo Cope a sabiendas de que es un símbolo de interés público y natural y no se puede tocar? ¿Qué ha comprado con el Cabo: un LIC, una ZEPA? ¡Pero si esa protección también existe! Entonces ¿para qué y por qué quiere Cabo Cope? Ha dicho que son espacios para la gente. ¿Pero se cree este señor naturalista que la gente no lo disfruta? ¿Ha ido algún verano a Águilas y se ha acercado a Puntas para ver sus calas? ¿Y no se ha dado cuenta de que la gente se baña allí y disfruta la zona desde hace muchísimos años, muchísimos? Y además, ahora con protección. ¿Para qué busca más protección aún? ¿Para qué gente busca esa protección y dónde?

La compra la han llevado a cabo a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), y se formalizó ante la comercializadora de ésta, Solvia (ya que Cabo Cope pertenecía últimamente al 'banco malo') La operación se formalizó precisamente El Día de la Tierra, después de que supiéramos durante las últimas semanas a través de varios medios de comunicación, de las acciones judiciales de la Asociación Colaboradora de Propietarios de la Actuación de Interés Regional (AIR) e Iberdrola Inmobiliaria mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para anular la resolución del TSJRM que confirmó la ilegalidad del desarrollo urbanístico de Marina de Cope. Me pregunto: ¿qué pasa, otra vez Cabo Cope? ¿qué negocio es ese de impulsar medidas de protección? ¿quién es ese Pedro García que en unos meses nos va a sorprender porque va a 'blindar' Cabo Cope? ¡Pero si Cabo Cope ya está blindado, aunque él no estuviese ahí cuando se consiguió!

¿Qué pasa con Cabo Cope? Dejad al Cabo de una vez. Y a su Marina. Como le decía a Paco Rabal su chacha: «Paquico, desde aquí se ve el mundo».

Y el mundo se ve desde allí.