Mentirosito

o lo afirmo, solo me lo pregunto y tendré la respuesta una vez más a través de la vía judicial.

Un juez de Madrid ha ordenado a Aena que conserve todas las imágenes de la cámara de seguridad del aeródromo, en la madrugada del 20 de enero último. Si los vídeos de Barajas, coches oficiales, pistas de aterrizaje, salas vips, avión, etc, pueden aclarar algo, lo sabremos. Todo ello para evitar que sean destruidos, como el disco duro de los ordenadores de Bárcenas. Solo a la señora Cifuentes le apareció un vídeo no sé cuánto tiempo después para cargársela (¿desde dentro?) por unos productos distraídos en su bolso, debido a una presunta pequeña cleptomanía, porque no creo que fuera por vicio ni por falta de dinero, y que después pagó económica y políticamente. El caso es que se fue a la calle como política. Me parece muy bien. Pero si se aplicara ello a todos, veríamos los que quedaban.

En el caso Ábalos, ya se ha pedido su dimisión, pero dice que «ese tema no me interesa». No me extraña, pero al resto de los españoles sí nos interesa saber si un ministro incumple la ley o miente bellacamente, a tenor de las pruebas y sobre todo por ahora de lo dicho por un vigilante de seguridad que ha hecho unas declaraciones ante notario, y casualmente ha sido expedientado. Como la verdad tiene solo un camino, este ministro dimitirá antes o después, o de lo contrario admitiremos que somos tontos y nos tragaremos veinte versiones distintas sobre los mismos hechos, sin que ninguna sea falsa.

La reunión, la toma de contacto, el encuentro casual (pues solo fue a pie de pista a recogerla y se subió con ella a al avión, y después a una sala vips, parece ser) o como quieran ustedes llamarlo, entre Delcy Rodríguez y Jose Luis Ábalos, no tendría más importancia, si no fuera porque Delcy tiene prohibido pisar territorio de la Unión Europea y el ministro trata de ocultar la verdad.

La señora Delcy es la vicepresidenta de un país con dos presidentes. Uno del que dicen que es un dictador y otro que dicen que es ilegal. Al primero de ellos lo rechazó España, reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela, frente a Maduro. Pero hete aquí, como sucedió con lo de no dormir tranquilo con Iglesias y ahora gobernar con él, que Sánchez cambia de opinión y el presidente para España es Maduro y Guaidó es... pues, la verdad, ya no sé qué es para nosotros. Te soltará también a ti de la mano señor ministro, si es bueno para él.

Si me permiten, haré tres reflexiones para acabar. La primera es que no sé si el señor Ábalos ha mentido, pues solo los vídeos y los jueces nos lo dirán, pero lo que sé es que si la señora Delcy Rodríguez no pisó territorio europeo, la única explicación es que nuestro sincero y claro ministro de Transportes, la llevara 'a coscoletas' (léxico alicantino), para que no pisara suelo, inspirándose así en la peli Ocho apellidos catalanes, donde para que el vasco Koldo no pisara España fue trasportado de esa guisa por su presunto yerno, Rafa, desde el AVE (ese que no sabemos más que por referencias en nuestra Región cómo es) hasta otro medio de transporte que los llevara a Barcelona, con el fin de evitar la boda de Amaia con Pau.

La segunda reflexión es que lo de mentirosito no es porque Ábalos haya mentido. Dios me libre. Lo ocurrido es que solamente ha dado más versiones de su encuentro nocturno que las que se han hecho de la Biblia en pasta y el Corán juntos. Y la tercera reflexión y última consiste en dejar bien claro que lo de 'mentirosito' no es porque haya faltado a la verdad en todas sus manifestaciones (alguna será verdad, o quizás ninguna) sino en recuerdo de su padre, el torero Carbonerito, que también acaba en 'ito'.