Retrato de una musulmana en su país

Soy musulmana, tengo 15 años, dos hermanos, y la cabeza hecha un lío. Mis padres me dicen que soy marroquí, pero yo nací en España, me he criado aquí y en mi vida he ido dos veces a Marruecos. Era muy pequeña entonces, pero sí recuerdo que cuando estaba allí me sentía rara y todo el rato quería volver a mi casa.

Aún así, nunca se me había ocurrido pensar de mí misma que soy española, tal vez porque nunca nadie me lo había dicho. Todo el mundo me dice que soy marroquí; en Marruecos, en mi casa, en la calle, en el instituto... Hasta el otro día, que fui a hacerme el carnet de identidad, y en el apartado de la nacionalidad ponía: Española. Al principio pensé que era un error. Pero le pregunté a mis padres y me dijeron que estaba bien. Esperaba que me dieran algún tipo de explicación, pero me devolvieron el carnet de identidad sin añadir nada.

Mi hermano mayor lo tiene claro. Él dice que es marroquí, aunque su carnet, como el mío, diga que es español. Mientras que mi hermana pequeña es todo lo contrario; nunca ha estado en Marruecos, tiene claro que cuando le baje la regla le va a decir a los papás que no quiere llevar el hiyab como yo, y a ella no le ha extrañado tanto como a mí ver que en su carnet de identidad dice que es española. Así que el otro día le pregunté: Pero entonces, ¿yo qué soy? ¿soy marroquí o soy española? ¿Nosotras qué somos, tía?

Mi hermana me miró con esa cara de sabionda que no soporto y, como si fuera la cosa más sencilla del mundo, me dijo: Tú a quién quieres más ¿al papá o a la mamá? Entendí que eso es lo que la profesora de literatura nos explicó el otro día que es una pregunta retórica. Como todo el mundo, mi hermana ya sabía la respuesta: Quiero igual a los dos. Sí, ya, insistió ella. Pero si tuvieras que elegir, ¿a quién elegirías? Otra pregunta retórica. No se puede elegir, repetí, ¿por qué tendría que elegir entre uno u otro? Mi hermana me sonrió y contestó: Pues eso.

Tardé un poco, pero entendí lo que quería decir. Aunque, me doy cuenta ahora de que aquella fue una manera de acabar la conversación en falso, un poco por compromiso. Porque aunque no nos guste aceptarlo, todos sabemos que esa pregunta que parece imposible de responder sí que tiene una respuesta. Yo, por ejemplo, en el fondo de mi corazón quiero más a mi madre. Y si me obligaran a elegir entre Marruecos y España, aún tengo menos dudas.

Es más, estoy segura de que la mayoría de mis compañeros musulmanes del instituto también elegirían España sin dudar. Es el país donde hemos nacido y dónde nos hemos criado. Es nuestro país, como es el país del panadero, del carnicero, de mis profesores y profesoras, y de tanta gente.

El problema es que nadie nos lo dice nunca. Nadie nos dice algo tan sencillo como: tú eres musulmana pero también eres española. Este es tu país. Yo, fíjense ustedes, me he tenido que enterar por el carnet de identidad. Bueno, y por mi hermana, que me ha ayudado a entenderlo.

Ahora ya lo entiendo, y creo que me toca a mí explicárselo a más gente. Por eso me he animado a escribir esta carta.