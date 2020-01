Si te cobran caro por una cosa y encima tienes que guardar cola para pagarla, es un éxito seguro de ventas. Así somos los seres humanos. Solo hay una excepción, Zara, que no es caro, pero supera toda expectativa de lógica de colas para pagar. Esta vez, me refiero a Tous, que últimamente ha sido noticia. No sé si será verdad lo que dicen. Parece que no, porque la denuncia ha sido por ahora archivada y puede ser simplemente que haya sido un globo sonda de los competidores, que de todo hay.

A mí siempre me pareció que ni era barato y encima había que guardar cola para comprar el osito para encima ir haciéndole propaganda por la calle Es verdad que los nenes de la mano o uno solo de plata es un regalo muy ad hoc para las madres.

Todo estaba bien hasta que un día la Guardia Civil, siguiendo órdenes de un Juzgado Central por denuncia de una asociación de consumidores, Consujoya de Córdoba, donde casualmente hay más joyeros que al parecer no le trabajan a Tous, investiga qué tienen dentro esos nenes y ese oso. Y hete aquí, sorpresa: están rellenos de cosas no metálicas, cuando en su propaganda dicen los denunciantes, no era así. Concretamente, ese juzgado de la Audiencia Nacional (porque los afectados están por toda España), investiga si se ha cometido un delito de estafa continuada, publicidad engañosa y falsedad documental por rellenar sus joyas con una estructura hidrocarbonada y nada de metal.

La publicidad decía que referían que todo era oro o plata. Concretamente oro de 18 o 24 kilates y plata de primera ley. Sin embargo, practicada la autopsia al osito, ha resultado que tras una primera chapa de oro aparece un plástico, en lugar de estar relleno de metal, o vacío incluso. Ahora me explico la obtención de un beneficio neto de más de 27 millones de euros y un ascenso en sus ingresos de un 4,5 %, en el año 2018. Si al final dice el Tribunal Supremo que es cierta la denuncia, además del tipo penal, la Ley y el Reglamento de Metales Preciosos, estarán también colgando de unas cadenas al borde de fracturarse.

Por su parte Tous, con sede en Manresa (Barcelona), defiende su actuación y señala que el uso de los materiales detectados está permitido; que todas sus joyas están certificadas por laboratorios oficiales, y que trabaja usando dos tecnologías: la tradicional de 'microfusión' y la de 'electroformado', que es una técnica de electrolisis que crea la pieza de joyería a través de capas alrededor de un núcleo, con la finalidad de obtener mayor volumen y menor peso en la joya. Es decir, no es para abaratar costes sino para que no te pesen en el cuello o en la muñeca. Gracias.

Lo malo de todo esto es que llueve sobre mojado, porque hace algún tiempo la Audiencia de Barcelona les anuló uno de sus diseños, un corazón que se lo habían atribuido como exclusivo. Cuando es sabido que todos tenemos corazón (bueno, algunos no, pero esos trabajan en programas de cotilleo).

Y lo peor es que al parecer no estamos ante un caso único y por eso Facua ha pedido al juez Santiago Pedraz, de la citada Audiencia, que distribuya la lista de los que hacen relleno ilegal de sus productos. Eso me gusta. A ver si además de saber quiénes son los morosos que no pagan la comunidad de vecinos, nos enteramos también de las marcas que nos dan gato por liebre y dejamos de comprarlas, que ya está bien de tomarnos por tontos, aunque lo seamos? algunos.