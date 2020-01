Las cosas se oponen a ellas mismas. A las voces y al llano ciego, acaso se oponga la ira o un oscuro énfasis en lo dañado, más allá de todo eco o memoria. La ira se seca, se vuelve desgarro en sus bordes, pero antes se basa en la sed, en caminar a tientas sobre el rastro lívido de una ira más primordial, y la sed se basa en sí misma antes de oponerse a la desnudez o la caída, al modo primitivo en que la piedra se vuelve ley y vela cuerpos abatidos como una bestia inútil y desordenada, o al modo en que unas manos sin edad se hunden en la tierra.

La ira es una máscara rígida, ajada, más antigua que haber comenzado a designar las cosas, por eso su falta de norma y de virtud, quizá tan antigua como el vientre antes de la caricia o de la herida. Y el signo de la caída está en Caín. Dios tocó su rostro con la lluvia, y el rostro ennegreció, sus descendientes se hicieron cada vez más oscuros, engendraron hijos con el mismo estigma, y al extenderse la corrupción, la marca fue cubriendo todo el cuerpo, semejándolo a las sombras.

«A quien hizo mayor naturaleza hizo la envidia... que a la sangre dio voz y llanto al día; a ti condenación, miedo y tristeza». De Pedro Crisólogo toma Quevedo en este soneto sacro a Urania la antítesis conceptista de la primogenitura de Caín a su vocación de soledad o ser unigénito: Caín, el réprobo de corazón ígneo, cuya siembra no prospera, sometida al rigor de aciagos inviernos, «chacal cuya entraña aúlla hambrienta» entre las flores del mal, sobre las letanías de Satán, padre adoptivo de la raza que desafía a un cielo aún no saciado de sollozos ni del «rumor de horrendas blasfemias», forja el metal del arado, surca pálidos océanos y renace.

Caín es ya el hombre fáustico al que acucia el deseo de conocimiento. El zoón hybrikón (la soberbia es en él vestigio de la inteligencia corrompida que le guiara) reniega del cielo que absorbe los pavorosos sacrificios del pastor para medrar en la tierra. No se contenta con la ofrenda, no custodia la espiga como un don, profana el dogma, hollando la herrumbre donde yace su secreto. Caín es el patriarca de la civilización. Tiene además mucho de hombre prometeico. En él encarna la apuesta por la sabiduría, las artes, la metalurgia€ También por la guerra. Quizá el instrumento homicida no fuera una quijada, sin testimonio iconográfico inicial, fruto de probable confusión del relato del Génesis con el de Sansón, quien sí la alzara contra los enemigos de Israel, sino un hacha o una guadaña de campesino, tal era su oficio. O una rama del árbol de la ciencia.

El arma fratricida es un símbolo técnico, no sólo con el que doblegar la tierra, también con el que asaltar el cielo para expulsar al Dios adormecido contra el que clama el poeta maldito, despejándolo a las astros oprimidos, alegoría de la máquina que expresa la formación social que la ha ideado y utilizado, y en ella late el espíritu de Caín: palancas y poleas, máquinas simples de las 'sociedades de soberanía' (sentencia Deleuze). Máquinas energéticas, regidas por principios de termodinámica, para «sociedades disciplinarias posteriores, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje», y al fin, máquinas informáticas para las sociedades de control, amenazadas pasivamente por interferencias y activamente por virus y crisis cuánticas, que proveen escenarios virtuales de alienación, seductores proscenios en los que el 'ello' se despoja de su máscara egológica, sustrayéndose al principio frustrante de realidad para abandonarse al sentido trófico-irracional del noúmeno, a las estéticas subterráneas de un carpe diem pervertido, contraída a esa hipnosis toda ansia de transcendencia.

Caín sufre el exilio como una víspera constante sustentada por signos somáticos que acentúan la indigencia. Un destierro en el que la misma luz se insinúa, próvida o voraz, sobre llantos y lechos. Y tras esa primitiva inspiración hay un pacto de frío (léase Doktor Faustus) en el que el elemento dionisíaco se desliza, sigiloso, por los cauces del páthos y la hyperephanía, impregnándolo todo con un ímpetu morboso que desborda la diferencia entre lo mísero y lo sublime; una fuerza funesta que obstruye el completo arrepentimiento.

El pasado es siempre el pasadizo hacia la infancia. El umbral de la melancolía o la morada de un proceso no melancólico de introversión, el duelo -advierte Freud-, en el que se acepta el pasado como tal, aprendiendo a vivir sobre sus ascuas. Un lugar concreto donde la memoria anida y sus significados se transforman en trazas espectrales por representación mimética o poética. Ese lugar al este del Edén, lleno de tiempo y de silencio, está teñido de sangre.

En Nod habita Caín, y vosotros sois mi estirpe.