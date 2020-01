No solo hay dos 'Cataluñas' o dos 'Murcias', es que hay dos Españas, y cada día que pasa el río que las separa es más caudaloso, más bravo, y las aguas, en vez de ser claras y transparentes, son farragosas y oscuras. Lo peor de todo es que los puentes que deberían permitir el tránsito diario y normal, se están deteriorando y resquebrajando, tanto que mucha gente tiene miedo a cruzarlos por si se derrumban y les pilla en medio o en un lado de la orilla que no les gusta.

Hacía tiempo que la situación no pintaba tan mal, sobre todo porque se ha perdido el respeto al diferente, los debates intelectuales se han sustituido por las amenazas, 'estás conmigo o contra mí', es la única razón que esgrime una nueva camada de jóvenes políticos que desde que se destetaron solo han servido para vivir de la política, lo que les lleva a un sectarismo preocupante, fruto sin duda de quien se cree con el derecho a convertir el modo imperativo de los verbos en su razón de existir.

Estamos asistiendo a la España que quiere dialogar (véase acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la subida del SMI a 950 euros) frente a la que quiere seguir bloqueando absolutamente todo, sin proponer ni una sola alternativa. Está la España que quiere seguir avanzando en derechos sociales, cerrar la brecha salarial y apostar por un tejido productivo fuerte y basado en el valor añadido, y está la España que quiere convertirnos en el salón de fiestas y microcasinos de juegos de Europa, con ingenieros haciendo de camareros o periodistas sirviendo pizzas los fines de semana.

Pero también está la Murcia que quiere seguir colocándonos a los murcianos como escudos humanos frente al enemigo inventado, escudándose de sus incompetencias e ineptitudes en que 'el profesor nos tiene manía', como los malos estudiantes, frente a la Murcia que no quiere resignarse a 'malvivir' en una tierra de reconquistas y retrocesos, a ver morir sus peces y reinundarse sus calles cada vez que la lluvia aparece por aquí.

Prefiero ver a patronal y sindicatos llegando a acuerdos que tirarme una semana hablando del pin parental, que mi país declare la emergencia climática y presente una Ley de Cambio Climático en vez de llorar por las esquinas de Los Alcázares viendo morir un pueblo.

Me niego a tener miedo de cruzar ese puente deteriorado, ya que al otro lado hay amigos míos, gente de mi tierra, con mis mismas inquietudes y miedos, con las mismas enfermedades y alegrías, pues estoy convencido que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.

No quiero que nadie me meta el miedo en el cuerpo, que me idiotice, que me paralice, y termine siendo un zombi con una bandera roja y amarilla paseando por medio de una ciudad llena de contaminación y mirando de reojo al diferente.