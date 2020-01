En la estructura de muchas familias está el impulso popular que nace de la tradición y crea disposiciones inflexibles. Pienso que al criticar nuevas formas de educar, muchas veces, experimentamos los 'pecados' del apego. Palabrería estéril identificada con un pasado, y que encima no propicia absolutamente nada. Sí, palabras huecas que en otras épocas fueron la invención de lo distorsionado por la ignorancia... Evidentemente existe un saber experimental, pero (creo que es suerte de vivencia) más que de conocimiento. Toda sabiduría que se escora a lo absurdo, automáticamente queda emparentada con lo que muchos llaman 'inmoral'. Creo que es necesario pensar en una educación valiente e inspirativa. Y por supuesto, que tome contacto con la realidad. Oponerse a ella es afirmar que junto al existencialismo no tiene cabida el hombre común. Todos, absolutamente todos, debemos ser intento constante: el mismo que cambia la crítica por actitud. Generalmente, teorizar es distorsionar el estudio y convertirlo en palabra hueca que siempre tiene prisa por dictar cátedra. Es sorprendente, y hasta curioso, ver que muchas personas defienden una educación obsoleta (que en otras épocas) no paso de una simple alfabetización. Dicho de otra manera, antaño la gente iba a la escuela a aprender a leer y a escribir. ¿Qué resultados mentales pueden derivar de una experiencia grupal que se basa en la repetición? Creo, opinión subjetiva, que todo aquello que no es búsqueda está lejos de la aclaración; junto a la apatía de la ignorancia (tarde o temprano) crecen todos los fatalismos y las "hipótesis" puramente mecánicas. Es urgente ver, que los dogmas, son el antidiálogo que no comunica nada...

El diálogo se nutre de la humildad, nunca de la imposición, la buena comunicación se crea al unir varias búsquedas. Hay muchas cuestiones vitales que únicamente responden a palabras muy bien escogidas. ¿Creen que 'pin' es una palabra de las que acabo de mencionar? Cada vez que la escucho (sonrío) pienso en la de veces que lo meto en el móvil, en el cajero automático, y así un largo etcétera. Vaya días que llevamos con el puto pin.

Lo inflexible es el acomodamiento que vincula el mutismo con la consecuencia. Todo aquello que proclama lo unitario es imposición; la misma que hiere con golpes lo que no entra dentro de los comportamientos autoritarios. Las disposiciones mentales son muy importantes, debemos buscar el testimonio de personas inspiradoras, junto a ellas jamás encontraremos el mutismo basado en la rigidez mental. Hay muchas sumisiones que empiezan siendo castigo y acaban siendo consecuencia de palo... Otro dia hablamos de la forma de educar de antaño, qué de niños fueron mano extendida esperando el golpe del maestro. Hay golpes, por lo visto, que prestan la memoria al masoquismo y hieren las neuronas de por vida. Ay, qué de educadores no estaban en condiciones mentales para ser padres y maestros.

Creo que es grave andar haciendo continuamente regresiones al pasado. La vida, la de ahora, debe ser un campo cultural con cabida para todos.