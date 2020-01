Veto parental, una cortina de humo

El decreto de currículum regional afirma textualmente que las actividades complementarias «serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los profesores como para los alumnos». Ya me dirán dónde cabe aquí que unos padres puedan vetar la asistencia de su hijo/a a dichas actividades, que además se realizan dentro del horario escolar.

No obstante, para acabar con las dudas, arrojar un poco de luz sobre la tan traída e inventada libertad de los padres, o simplemente para dejar de decir estupideces sobre el particular, recomiendo al señor López Miras y su Gobierno (y a Pablo Casado), que no se pierdan el próximo 27 de febrero la conferencia del profesor Antonio Viñao, catedrático emérito de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, cuyo título es «El derecho de los padres sobre la educación de sus hijos y los derechos educativos del menor».

Lo peor es que, mientras tanto, este debate entre chabacano, grotesco y chusquero, fruto de la mediocridad del discurso de muchos responsables políticos, oscurece otros temas tanto o más importantes que también forman parte del acuerdo presupuestario para 2020 alcanzado por la triada capitolina de San Esteban.

Un acuerdo de contenido pobre para ser la ley más importante que tramita la Asamblea Regional cada año, que olvida los grandes problemas de esta región como lo demuestra, por ejemplo, su insuficiente, contradictoria y ridícula propuesta de refuerzo de la plantilla de Atención Primaria ignorando el necesario cambio de modelo sanitario y al resto de los profesionales. Un acuerdo cargado de medidas xenófobas como el traslado de la residencia de los Inmigrantes Menores no Acompañados o la reducción de ayudas a la cooperación y el desarrollo; y otras como la medida para reforzar la oficina regional de Caza y Pesca Fluvial, que sencillamente dan vergüenza ajena.

Se concreta también el ataque a los sindicatos con el objetivo de reducir, hasta eliminar, las subvenciones para su funcionamiento, lo que contradice el reconocimiento que la propia Constitución les otorga. Luego vendrán por nosotros, ojalá no sea tarde.