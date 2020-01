El responsable eres tú

La importancia del 20 a lo largo de la historia queda reflejada en lenguas como el francés y el danés, en donde el número 80 se forma al multiplicar el 4 por el 20. El templo de Salomón tenía una longitud de 20 varas y en la ciencia de la Numerología el número 20 es el símbolo de la unión del más allá y la realidad. Por lo visto se trata de un importante guarismo, que al menos en lo que va de año, este número quizás al ser repetido, está siendo movidito.

Con relación a nuestra región hay frases que también se repiten, como «Murcia no existe»; vaya, al fin se han dado cuenta, a buena hora, mangas verdes. Yo diría que solo existe (pero sin aporte de soluciones) cuando hay alguna catástrofe y de eso sabemos mucho los murcianos.

En lo poco que han hecho este nuevo año los políticos en Murcia, me llama la atención la desafortunada gestión que siguen haciendo en materia de turismo. Hablo no solo de la inacción ante la contaminación del Mar Menor, que ha llevado a ver titulares como «Los turistas abandonan el Mar Menor rumbo a Canarias, Túnez y Turquía» ( Tourinews, 21/11/19), sino a las ocurrencias anodinas para solucionar una debacle económica, como es lanzar inversiones publicitarias, para reactivar el sector terciario de la economía, en lugar de invertir de forma inmediata y urgente en la diana fundamental que propicia esta situación.

Entre las tácticas extendidas en la publicidad turística, una de las más recomendables, es la de apelar a los valores culturales propios. Hay reclamos que se basan únicamente en los rasgos idiosincráticos de una región o ciudad. De hecho, se han convertido en unos envidiables medios de difusión del patrimonio (natural, arquitectónico, religioso?). Y en esta región hay incontables destinos a los que recurrir.

Esta 'huida hacia adelante' de la consejería de Turismo no sé si dará los resultados esperados, ya que lo que está en juego es la 'marca Región de Murcia' y esa debe de abordarse de otra manera, que pasa no solo por la protección del Mar Menor, sin más dilación (urgencia que por lo visto no ven con claridad), sino, además, hablando de turismo se hace imprescindible la inversión en comunicaciones; trenes, autovías, transporte aéreo... Ufff, casi ná, y para eso el Ejecutivo nacional ni está, ni se le espera.

Esta situación de dejadez me hace recordar la fábula el Hueso de la Cereza, pero al revés, que quedaría con la moraleja: «Las malas acciones a veces son como los árboles: tardan años en dar sus frutos». El PP ha estado gobernando un cuarto de siglo en nuestra región, con Ejecutivos nacionales de todos los colores y no han hecho nada por cuidar el tesoro de Murcia ¿Como ahora les extraña recoger los frutos amargos de su inacción?

Pero es que el papelazo del influencers, pachequero Saura, es apoteósico, una vez más, se evidencia su peso (le viene bien la frase del también del campo de Cartagena Alberto Garre: diputado de vota, cobra y calla). Murcia no existe, ni por la izquierda ni por la derecha, es verdad, pero desde luego se le puede decir al ejecutivo: «La culpa no es mía, ni a quien votaba, ni porque aplaudía; el responsable eres tú».