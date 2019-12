Puertos y puertas

La ampliación de la terminal de contenedores de MSC en Valencia ha sido aprobada ya por su Autoridad Portuaria y duplicará el tráfico en la capital del Turia. Nosotros llevamos diez años o más deshojando la margarita con lo de Gorguel sí, Gorguel no

Menos mal que nuestro Puerto sigue con el tráfico marítimo disparado y contando sus beneficios por decenas de millones de euros, porque en otros aspectos se encuentra tan atascado como tantos y tantos buenos proyectos para nuestra ciudad. La llegada de Yolanda Muñoz a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha puesto fin a una situación de provisionalidad y descabezamiento que se ha prolongado más de lo razonable, porque un barco sin capitán no hay quien lo gobierne y sin gobierno va a la deriva. Además, Muñoz ha agarrado el timón con fuerza y determinación, pero sobre todo, con el convencimiento de que proyectos tan beneficiosos para Cartagena como la construcción de una nueva terminal de contenedores en El Gorguel o la habilitación de espacios atractivos para los ciudadanos en nuestros muelles pueden recuperarse del olvido, la desidia y la incompetencia a la que han estado sometidos y podrían convertirse en una realidad.

El ímpetu de la nueva dirigente portuaria me recuerda al del presidente que situó al Puerto donde está hoy, Adrián Ángel Viudes, quien hizo crecer el movimiento de mercancías y a la institución de forma exponencial y acometió con éxito la ampliación de la darsena de Escombreras, pero dejó como asignaturas pendientes, precisamente, los dos retos que se propone sacar adelante la nueva mandataria.

El problema es que las oposiciones y obstáculos a estos proyectos no sólo vienen de dentro, con el líder regional del PSOE decantándose por una nueva ampliación en Escombreras para los contenedores, en lugar de por la construcción de El Gorguel. También surgen trabas que vienen de fuera, de los feroces competidores, que no van a quedarse de brazos cruzados ante una infraestructura portuaria estratégica que podrían hacer ellos. Es el caso de la ampliación de la terminal de contenedores de MSC en Valencia, aprobada ya por su Autoridad Portuaria y que duplicará este tráfico en la capital del Turia. Nosotros llevamos diez años o más deshojando la margarita con lo de Gorguel sí, Gorguel no y llegan los valencianos y les basta un pim pam pum para 'robarnos' el proyecto. La pregunta es si son compatibles dos grandes terminales para contenedores en el reducido arco de costa que hay de Valencia a Cartagena. En fin, que mientras nosotros mareamos la perdiz nos mojan la oreja.

Así ha pasado también con los yates de superlujo. No sé si recuerdan que hace algo más de una década, un ilusionado empresario planteó y proyectó un puerto para estas espectaculares embarcaciones a la izquierda del actual Club de Regatas. La idea era crear unos veinticinco puntos de amarre para los yates más grandes y lujosos del mundo y, además, se propiciaría que se repararan en los astilleros de Navantia.

La factoría naval ha conseguido hacerse con unos cuantos clientes fieles que vienen a revisar y arreglar sus megayates, pero la dársena de lujo apenas despertó interés y fue perdiendo fuelle a la par que su promotor se desilusionaba. Al final, todo quedó reducido a un nuevo puerto deportivo para embarcaciones, también necesario, pero con mucho menos glamour y, sobre todo, menos repercusión. El sentido de recordar ahora este fiasco reside en que esta semana la Autoridad Portuaria de Málaga ha adjudicado la construcción de una dársena de yates de lujo que generará cientos de puestos de trabajo y cien millones de euros al año que ya hacen frotarse las manos a los malagueños. Nosotros los dejamos escapar.

Respecto a la integración puerto-ciudad que tanto cuesta conseguir en nuestra Cartagena, me agrada que no se den por vencidas nuestras actuales dirigentes, pero la idea de convocar un concurso de ideas, por muy democrática que parezca, les puede salir rana. El propio Viudes encargó en su día un gran estudio con una gran encuesta y los ciudadanos le sorprendieron con que la mayoría optaba por no hacer nada.

El alcalde José López, durante su breve mandato, tomó la palabra a los ciudadanos y echó por tierra el proyecto de un parque infantil con temática relacionada con el cada vez menos famoso tesoro de la Mercedes y dejó completamente diáfana la plaza que ocupaban los derruidos quioscos modernistas. Ahora, queremos crear una Plaza Mayor. Me parece una idea excelente y, aunque no soy ningún lumbreras, me permito aportar mi convencimiento de que buenas terrazas de hostelería con precios razonables y un parque infantil en condiciones, con un mantenimiento adecuado y con mucha iluminación, porque la luz es seguridad, garantizarán que miles de cartageneros ocupen los muelles en los tiempos de ocio. Dicho de un modo más sencillo, la fórmula de cerveza y refrescos más columpios casi siempre conlleva al éxito. Menos mal que, al menos, nuestros muelles no nos los pueden quitar.

De verdad que deseo a Yolanda Muñoz toda la suerte del mundo y estoy encantado de la energía positiva con la que ha desembarcado en Cartagena. Espero que nadie le apague ese entusiasmo y ojalá que el juego de tronos en el que se ha transformado la política le conceda el tiempo suficiente para que sus proyectos lleguen a buen puerto. Que los vientos le sean favorables y la Virgen del Carmen la proteja.

¡Feliz 2020! Que tengan un año redondo.