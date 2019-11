35.000 contratos a dedo

Cien contratos a dedo al día, es decir, 35.000 cada año. Estos son los datos que maneja el grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia y que, en estos momentos, está actualizando Mario Gómez, el concejal de Fomento y primer teniente de alcalde en el primer gobierno de coalición de la capital de la Región. El objetivo es presentar estos datos al PP y hacerle ver que esta práctica es incompatible con la nueva Ley de Contratos que, según los naranjas, no se cumple correctamente en el consistorio.

Los contratos menores son el nuevo frente que Cs quiere abrir para poner orden en la Administración local y que ya ha dado pie a otro caso de corrupción heredado de la era Cámara. Se trata del caso Pedanías, en el que aparece implicado el que fuera concejal de Descentralización Cristóbal Herrero, que adjudicaba a dedo obras a contratistas amigos de los populares, un asunto judicial en el que ya se ha personado como perjudicado el Ayuntamiento.

A los naranjas no les queda claro que el actual Gobierno local haya desterrado esas prácticas y haya cortado las alas a esos contratistas 'amigos', por lo que se va a meter de lleno en analizar los contratos y las adjudicaciones que se han realizado en los últimos años. La actitud del socio de gobierno del PP no le va a salir gratis y en esa guerra, que ya ha comenzado en redes sociales, se dejará parte de la piel.

A cada denuncia que hacen los naranjas en redes sociales le contestan los del PP con virulencia sin que hayan solventado las cuitas que llevan a Internet en los espacios privados o en los despachos de La Glorieta. Un ejemplo de esto se pudo ver este fin de semana en Twitter. Cs de El Palmar criticó que toda la actividad está paralizada en el pedanía porque no hay administrador que tramite los procedimientos (está de baja) y que no habrá ni luces de Navidad ni subvenciones a los vecinos. Los populares no tardaron en responder y le espetaron a su socio de gobierno, a la vista de todos, que el concejal de Pedanías le exigía al de Fomento que diga cuándo va a empezar a asumir sus competencias en cuanto a mantenimiento de la vía pública puesto que son decenas y decenas de peticiones que «nos consta no son atendidas por el concejal».

Ante este panorama, el Ayuntamiento ha decidido comenzar a actuar y ha mandado una carta a sus proveedores para que se haga una mejor gestión de los contratos y un esfuerzo en transparencia de las obras que se realizan sobre todo en pedanías. Además, ha limitado en los contratos menores la cantidad que pueden facturar, que se ha establecido en 40.000 euros para obras y en 15.000 euros para adquisiciones. ¿Contentará esta medida a los de Cs, que se han erigido en Gobierno y oposición dentro del equipo del alcalde, José Ballesta? Parece que los naranjas van a por todas en esta lucha de los contratos menores y será muy difícil que los populares los convenzan sin renunciar a sus contratistas 'amigos'. Por nadie pase.

Murcia, capital gastronómica. Una buena noticia para la ciudad que ha decidido invitar al resto de municipios a participar en todas las actividades que se van a desarrollar e incluso a presentar sus fiestas y sus platos más exquisitos, todo un acierto del Gobierno local que trata también de dar un espaldarazo al consumo local que se pueda producir en la Región por este nombramiento, además de las visitas turísticas de fuera de nuestra comunidad.

25 de noviembre. Decepcionante los actos programados por la Asamblea Regional con motivo hoy del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La casa de todos los murcianos considera esta efeméride como de trámite y ni siquiera se ha molestado en intentar promover una declaración institucional. Está claro que Vox no la iba a apoyar, pero podría haber realizado actos de más calado y mucho más contundentes haciendo protagonistas a las asociaciones de mujeres y profesionales que a diario lucha contra esta lacra. En este contexto, penoso también el hecho de que Vox en el Ayuntamiento de Murcia aproveche esta celebración para ir contra una ley que intenta frenar una emergencia nacional y que es ejemplo para otros países europeos.