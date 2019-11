Cortarnos la lengua

Nadie creía a Casandra, la adivina de la mitología griega. Por negarse a los amores con Apolo, que la amaba, el dios redujo perversamente el poder que le había concedido: sus predicciones sobre el futuro, aunque ciertas, nunca serían creídas por los troyanos. Casandra anticipó la trampa del Caballo de Troya, pero sus conciudadanos no la creyeron. La historia que vino después la conocemos todos.

Imaginen su desamparo, su soledad.

A menudo, a las mujeres no se nos cree. No nos creen cuando denunciamos malos tratos, violencia de género, violaciones; a menudo no se confía en nuestro saber, y los hombres, muchos, demasiados hombres, se empeñan en explicarnos cosas que sabemos mejor que ellos. Rebecca Solnit recogió este hábito masculino rescatando un concepto, el masplaining, y explorándolo en su libro Los hombres me explican cosas.

El patriarcado escupió en la boca de las mujeres para que nadie nos creyera, como lo hizo Apolo en una versión del mito, en la boca de Casandra. A las mujeres descontentas con la función de Ángel del hogar que se les exigía en el hipócrita sociedad del siglo XIX se las llamó histéricas. A Camille Claudel la encerraron durante años por diferente; sus cartas, en las que le implora a su hermano, el novelista Paul Claudel, que la saque de esa cárcel, son un valioso testimonio de su cordura. Pero el escándalo de su relación con Rodin, su osadía, no fue soportado por la familia. Murió, tras treinta años recluida, sin que nadie escuchara sus ruegos.

Las mujeres que se escapan de lo establecido son tachadas de lunáticas como Casandra, porque la palabra de las mujeres tiene que ser la que el patriarcado ha decidido que sea. De ahí que a las feministas se nos califique de locas, feminazis, marimachos, insatisfechas, feas o malfollás. Porque alzamos la voz.

A Pablo Neruda, que violó a su sirvienta tamil y tuvo el descaro de contarlo sin pudor en su autobiografía, Confieso que he vivido, le gustábamos calladas porque estamos como ausentes. Tan ausentes como cuenta que sintió bajo su peso a la bella criada mientras la violaba. También ausentes de nosotras mismas nos ha querido el sistema. La voz de una de las bellas durmientes de la hermosa novela (es hermosa, estructural y formalmente bella, así de contradictoria es la vida) de Yasunari Kawabata, La casa de las bellas durmientes, era plebeya; cuando rompía el silencio, se evaporaba el hechizo y la atracción que provocaba el cuerpo de las jóvenes vírgenes narcotizadas y mudas en los ancianos que dormían con ellas en ese particular burdel. Las deseaban silentes.

Sii bella é stai zitta, la novela de Mircela Marchano denuncia el imperativo de silencio que la sociedad italiana, aún hoy manifiestamente patriarcal, impone a las mujeres. Les gustaría cortarnos la lengua como Tereo mutiló a Filomena, su cuñada, para que su esposa no se enterase de que la había violado. Filomena bordó desde su encierro en el bosque un lienzo donde contaba su historia, se lo envió a su hermana y juntas tramaron una cruel venganza: le dieron para cenar a Tereo la carne de su propio hijo. Los mitos, a menudo, se exceden en imaginar la agresividad de las mujeres y contribuyen a esa imagen de monstruosidad que nuestra afirmación ha traído siempre consigo. Cuando hablamos, cuando sabemos, cuando nos defendemos nos convierten en brujas, en infanticidas como a la sabia Medea.

Reivindicar a las brujas, por cierto, se ha convertido en un emblema del feminismo europeo y americano más chic; las brujas como símbolo de empoderamiento y de sabiduría, de mujer autónoma, dueña de su destino.

«La bruja pone de relieve lo que se espera que las mujeres mantengan escondido, bajo riesgo de convertirse en algo incontrolable y destructor: la sexualidad y el poder», nos dicen algunas portavoces del movimiento, las ensayistas y artistas que reivindican la figura de las hechiceras.

La quema de las brujas fue para Silvia Federici un ejemplo de expropiación del saber de las mujeres, de control de nuestro cuerpo, un secuestro de nuestro poder que cayó en manos de la medicina, quien gestionó a partir de entonces los nacimientos y las defunciones, la vida y la muerte. Una medicina que ha ignorado y sigue ignorando en parte (se llama sesgo de género), cómo la enfermedad se manifiesta en nosotras.

Son malos tiempos para las mujeres progresistas en España. Las mujeres patriarcales de Vox saben lo que tenemos que hacer, lo dice claramente la diputada Alicia Rubio: «Yo pondría como asignatura obligatoria, en vez de feminismo, costura (...) empodera mucho coser un botón». También está preocupada por el 'lesboterrorismo' y el 'pornofeminismo', aunque nosotras no sepamos de qué habla Rubio cuando emplea esos términos. La diputada de Vox no cree lo que dicen las mujeres que no son de Vox: «Hay muchas más denuncias falsas instrumentales y parece que por el hecho de ser mujeres hay que creerlas sí o sí y todos conocemos que muchas utilizan esto para conseguir beneficios en el divorcio», añade.

Aunque digamos la verdad, aunque el número de denuncias falsas sea insignificante según todas las fuentes, ella no cree a las mujeres que no son como ella.

Las mujeres patriarcales de Vox quieren cerrarnos la boca a las feministas, negarnos el derecho al aborto a todas las demás mujeres, devolvernos a las cavernas del silencio, cortarnos la lengua como a Filomena, escupir en nuestra boca para que nadie nos crea, como Apolo le hizo a Casandra. Ignoran que son títeres manejados por un patriarcado inconsciente y profundo que las convierte en nuestras censoras; ignoran que fueron las luchas feministas quienes les permiten hoy hablar. Quieren que volvamos a ser el Ángel de la casa que ya denunciase Virginia Woolf, que abandonemos nuestra habitación interior propia donde usamos nuestra lengua, nuestro intelecto, nuestro poder y saber, para recluirnos en una oscuridad gobernada por los machos, por los curas, por el más rancio poder patriarcal que representan las airadas mujeres de Vox.