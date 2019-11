No nos damos cuenta de cómo han ocurrido las cosas hasta que algo verdaderamente grande nos sobrecoge. No sabemos cuándo muere el amor hasta que no reconocemos sino una mueca extraña en el rostro antes tan querido. No percibimos que el tiempo pasa hasta que las canas en cabeza ajena nos hacen pensar en las nuestras.

No sabemos cuánto crecen nuestros hijos hasta la primera vez que levantan la voz con plena convicción de sus exigencias, clavándonos sus ojos con determinación donde antes había devoción. No vemos si llega el otoño a despecho del crujido de las hojas muertas hasta que el nuevo tono de la masa arbórea provoca a la vista un espejismo difícil de creer cuando contemplamos, en la esfera celestial y sobre el círculo de la tierra, dos soles anaranjados confrontados entre sí.

Nadie sabe cómo viene la primavera, decía el poeta, ni cuando ya está allí. No acabamos de comprender cuándo ha terminado una época más que cuando, como los malos espectadores, llegamos al último acto y el desenlace nos sorprende justo antes de la bajada del telón. Entonces nos decimos que todo ha terminado, o que ya no estamos dentro de una historia que no seguimos. Comprendemos que envejecemos cuando el mundo de repente ya no nos gusta.

No sabemos cuándo los tiempos cambian más que cuando dejamos de entender el lenguaje de los jóvenes, cuando su voz ya no es voz para nuestros oídos ni comprendemos sus prioridades, sus miedos, sus esperanzas, sus obsesiones, su generosidad ni tampoco sus actos egoístas y malvados. Nos damos cuenta de que el tiempo de la urbanidad ha pasado cuando la ciudad antes tan familiar se llena con la agresividad procedente de nuestros vecinos. Nos damos cuenta de la agonía de la naturaleza solo cuando un mar muere a nuestros pies.

Abrimos los ojos demasiado tarde. Y en fin, es posible que solo veamos al lobo cuando estemos ya entre sus fauces. Igual que la rana lanzada al agua gradualmente caliente muere sin darse cuenta de que se ha alcanzado el punto de ebullición. Hoy, como en los antiguos días de adviento, hay que vigilar y estar atentos. No despertemos después de una noche de ladrones a un día de sol negro, sin cielo ni mar, ni derechos ni libertad, o expulsadas las flores en los balcones, solo veamos ondear en ellos las banderas del rencor.