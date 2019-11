Los murcianos votamos mal. Es la conclusión a la que uno puede llegar tras ver que somos trending topic nacional con el hashtag #MurciaQuéFachaEres.

Hace unos días un jefe de prensa de un partido político con representación en el Parlamento Europeo me preguntaba si podía referenciarle a alguien que hablara bien inglés en Murcia y pudiera explicarle por qué somos la única Región de España «en la que ha ganado la ultraderecha». Al parecer, un corresponsal del Financial Times quería hacer un reportaje al respecto para el público extranjero sobre lo fachas que somos aquí.

Ante los resultados electorales de Murcia cabe que nos planteemos dos alternativas: o bien nuestra Región es intrínsecamente de derechas, y da igual qué incentivos o qué propuestas desarrolle la izquierda que jamás calarán en nosotros; o bien el demérito del progresismo es tal que preferimos votar cualquier cosa antes que al PSOE.

Si asumimos como cierta la primera reflexión, deberíamos aceptar que hay cientos de miles de murcianos que son de extrema derecha. De esos que, como dice algunos de nuestros más famosos y conocidos influencers, pretenden «robarnos nuestros derechos». Sería algo así como tomar por cierto que vivimos en una Región de homófobos, misóginos y totalitarios que, por resumir, están bastante a favor del mal y sustancialmente en contra del bien.

Teniendo en cuenta que en líneas generales vivimos en un país tolerante y nuestra Región no es una excepción a ello, cabría preguntarse por qué de repente una tierra del sur de España, sin conflictos nacionalistas ni avalanchas de inmigrantes, se convierte en el refugio de partidos como Vox. Tenemos más paro que la media, peores servicios, un nivel de desarrollo muy por debajo de las regiones punteras españolas. Y, sin embargo, en contra de lo que quieren y predican los referentes de la izquierda, cada vez estamos más a la derecha.

Esa reflexión sin sentido para unos cuantos debería hacerles recapacitar no tanto sobre qué ha hecho la derecha para que tantos nos refugiemos en ella, sino qué ha dejado de hacer la izquierda para no ser alternativa. Ni en los peores tiempos de corrupción del PP, ni en la crisis del ladrillo, ni ahora con el Mar Menor los murcianos entendemos que la solución a nuestros problemas pase por ellos.

Ha pasado por el liderazgo del PSOE un Pedro Saura rehabilitado políticamente como secretario de Estado (sí, aquél frente al que Valcárcel obtuvo la mayoría obscena de 33 de los 45 diputados), la dinastía Tovar (¿qué fue de María?) y ahora un Diego Conesa que la noche electoral tuvo a bien decirle a Ciudadanos que se pensaría si le iba a dejar gobernar con ellos (gobernar su escalera de vecinos, supongo). Ninguno de ellos, bastante mejores políticamente de lo que sus resultados reflejan, han sido capaces siquiera de acercarse a transformar sociológicamente nuestra Región.

Ante esta realidad, como decía, caben dos alternativas. O bien Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras son Maquiavelo; o bien la izquierda murciana no llega ni a Sancho Panza.

Para ellos no sé qué realidad es peor, pero no parece tener solución. Al tiempo.