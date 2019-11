Hacia el infinito y más allá

Vivimos en una época en la que la realidad parece traspasar a cada instante los límites de la imaginación más desbocada. Parecía que estábamos llegando al límite de lo que la ciencia y la tecnología podían hacer, y ni mucho menos. Los avances que hay en la recámara, dispuestos a salir de la fase experimental en los laboratorios para incrustarse en la vida cotidiana de las personas, los proyectos de las empresas y la realidad de los tratamientos médicos, nos llevarán a un mundo nuevo y mejor del que hemos disfrutado en nuestras apuradas vidas, que ya han sido mucho mejores de las que gozaron nuestros padres y no digamos de las que vivieron nuestros abuelos. Lo miremos por donde lo miremos, esto está a punto de eclosionar para mejor en diferentes campos y apenas en las próximas décadas.

Probablemente por pura demagogia no exenta de fundamento real, Boris Johnson anunció en el reciente Congreso del Partido Conservador británico que investigadores e ingenieros de una localidad cercana a Oxford estaban en fase de prelanzamiento comercial de minirreactores de fusión, capaces de alimentar a una ciudad de tamaño mediano con una fuente de energía barata, continua, sin residuos y no contaminante. Aunque son primas hermanas, no cabe mayor diferencia desde el punto de vista de la salubridad y conveniencia que entre la energía de fisión y la de fusión. La primera es capaz -raramente eso sí- de producir eventos como el de Chernóbyl. La segunda es cien por cien segura -la reacción de fusión puede pararse pero no descontrolarse-, su subproducto es vapor de agua y no deja ningún residuo contaminante porque los ingredientes se consumen en el proceso. La fusión como fuente de energía viable no es ya una ensoñación, sino una realidad que está a la vuelta de la esquina y de cuyos frutos se beneficiarán nuestro hijos y nuestros nietos.

La producción y la riqueza siempre han ido unidas al abaratamiento de la energía. Hay un índice que mide el progreso de la Humanidad en función de las horas de trabajo que cuesta mantener iluminado un hogar de tamaño medio. A principios del siglo diecinueve, con la madera y el aceite de ballena como fuente primaria de energía, el coste se medía por jornadas enteras de un trabajador normal. Con el descubrimiento del poder energético del petróleo a principios del siglo XX, el índice pasó a medirse en horas. En la actualidad son meros segundos de trabajo el equivalente. Con las centrales nucleares de fusión -que supone dominar la misma energía que hace brillar a las estrellas- el coste serán meras milésimas de segundo. La promesa de una fuente de energía ilimitada y de coste irrisorio disparará las posibilidades de un mundo que proporcione riqueza y satisfacción material a los diez mil millones de seres humanos que habitarán nuestro planeta coincidiendo con la comercialización de esos minirreactores de fusión de los que hablaba Boris Jonhson.

La energía barata y limpia será un factor decisivo en el progreso humano, pero no lo será menos el disponer de una herramienta de cálculo como la que suponen los ordenadores cuánticos, que permitirán reducir a segundos operaciones que ahora exigirían cientos o incluso miles de años para ser procesadas. Y tampoco es ciencia ficción, sino una realidad constatable. Hace apenas unas semanas, un grupo de investigadores de Alphabet, la empres matriz de Google, estableció la superioridad de un ordenador cuántico poniendo en evidencia esa enorme disparidad en su velocidad de proceso con relación a un ordenador convencional. Aunque el anuncio se ha enfrentado a declaraciones de escepticismo por parte de sus competidores en este campo -en concreto de IBM-, está claro que estamos en el camino de un avance tecnológico que promete el fin de los accidentes de carretera -con coches autónomos que podrán sortear instantáneamente todo tipo de obstáculos que se les presenten- y dejar obsoletos todas las tecnologías de la información que en este momento alimentan los móviles y todo tipo de artilugios que pueblan nuestra vida cotidiana. Probablemente los ordenadores cuánticos nos traerán esa última promesa de ciencia ficción que supone la teletransportación a la velocidad de la luz de objetos, cuando no de seres vivos. Y Por supuesto la capacidad de crear mundos virtuales con los que podamos interactuar con la misma naturalidad que con el mundo real.

Por último, todos estos avances no tendrían sentido si no pudieran disfrutarse durante una vida más larga, saludable y plena, de lo que gozamos en la actualidad. Y eso es precisamente lo que nos promete el desarrollo de las nuevas tecnologías de manipulación genética, a partir de las cuales los embriones humanos se librarán de la pesada carga de las enfermedades hereditarias, que les facilitará la supervivencia en cientos de eventos que podrían atacar su salud durante la vida posterior al nacimiento. Por muchos escrúpulos morales que nos asalten ahora, es seguro que la humanidad no renunciará a la prevención de enfermedades que actualmente causan sufrimiento y muertes prematuras cuando exista la posibilidad real de evitarlo con una sencilla operación al alcance de cualquier genetista medianamente cualificado. También la actualidad reciente nos ha traído la noticia de un avance científico muy significativo que aumenta la eficacia y simplifica aún más la técnica de CRISP-Cas, ya de por si enormemente revolucionaria.

Ante la visión catastrofista predominante en la opinión pública en este momento, alimentada por la constatación del enorme peligro que supone el cambio climático, hay que reivindicar la esperanza en la ciencia y la tecnología como fuente de real de progreso y de felicidad para los seres humanos. Por muchos milagros que nos prometieran los servidores del oscurantismo religioso durante los miles de años que ha costado llevar la humanidad hasta este nivel de progreso, sólo el humanismo, la racionalidad y los avances científicos que derivan esa racionalidad, han sido capaces de hacer caminar a los cojos, recuperar la visión a los ciegos y curar enfermedades que apenas unos cientos de años atrás parecían consecuencia inevitable de una voluntad divina inescrutable. Los que confiaron en que la ciencia tiene el poder de mejorar la humanidad no se equivocaron en el pasado. Igual que no me equivoco yo vaticinando un futuro espléndido basado en los datos reales y avances ciertos y esperanzadores que se desvelan sin descanso y día a día en estos maravillosos tiempos que nos ha tocado vivir.