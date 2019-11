Como en un espejo

Rezan en la casa de Salina, está finalizando el rosario. Menos para don Fabrizio, que preside con gravedad la reunión, por parte de los demás se reza mecánicamente, como quien está acostumbrado a hacerlo de corrido y sin reflexionar mezclando palabras de amor, virginidad y muerte igual que un niño juega con el mecanismo de un reloj que no entiende. Mas la imagen no carece de encanto. La familia de Salina con su príncipe a la cabeza pone fin a la plegaria disolviendo la sagrada congregación familiar para reintegrarse a sus labores terrenales, y son como una extraña parodia de El Oro del Rin, solo que en lugar de ascender a las alturas del Walhalla descienden a las serenas seguridades de la tranquilidad mundana una vez que dejan atrás el trato estrecho y cercano con los misterios. La familia de Mesina ha rezado bajo ese Olimpo de pinturas que adornan las paredes del salón. Venus, Marte, una Andrómeda separada de su Perseo por la oronda figura del sacerdote amigo de la familia. Divinidades que son testigos mudos, y tácitos pobladores de unas paredes que albergan también el antiguo escudo del Gattopardo. El inmenso y fortísimo príncipe de Salina parece no tanto un simple señor local ni un cacique del terruño cuanto un verdadero Júpiter de rubia cabellera, rodeado en la tierra de su augusta esposa e ilustres hijos, cuyo linaje es semejante al de los dioses.

He aquí la imagen duplicada de dos Olimpos, uno en las paredes y techos del hogar familiar enmarcando la sala de los rezos, prestando dignidad y gracia a la residencia de los príncipes de Salina. El otro Olimpo es el propio y particular de la Italia meridional, el Olimpo real de un amo de carne y hueso, poderoso tanto como para no tener que preocuparse jamás de qué entra o qué sale de los límites de su palacio. Es la doble imagen fija de una eternidad inalterada, de un espejo cuya superficie superior ofrece una impresión inmortal y extratemporal, la imagen liberada de la Historia, intacta, permanente; mientras la inferior muestra su reflejo en el terreno de lo carnal y perecedero, pero sujeta siempre a la eterna renovación de un linaje y a una repetición constante a lo largo de los siglos.

Contemplando la bóveda celestial poblada de dioses el señor de Mesina recuerda orgulloso su familiaridad con el mundo celestial, con las eternas y matemáticamente repetidas órbitas de los astros. Este jupiterino vigilante del cielo, este sabio astrónomo escrutador de mundos, no contento con su dominio de la liturgia, ha bautizado incluso dos astros desconocidos, es verdaderamente un Zeus sobre la bóveda del cielo, en la cima de su poder, que ahora desciende majestuoso la escalinata de su residencia para llegar a su jardín, esta vez adoptando la semblanza de un Yahvé arcaico no menos majestuoso rodeado de un azul puro, una luz blanca y el repertorio furioso de colores brillantes que conforman la pluralidad floral del jardín. Ahora, vuelto a las cercanías de la tierra, este Yahvé palermitano se deja embriagar por los aromas del jardín, no sin cierto disgusto al recordar que tan perfecta y cerrada belleza situada al margen del mundo se vio profanada un mes atrás por la presencia del cadáver insepulto de un soldado batido por los rebeldes que se pudría al aire libre. El recuerdo de la profanación de aquel sacrosanto espacio había sobrevivido incluso a los piadosos intentos de desagraviar al alma del difunto sin nombre dentro del rosario de aquel día del mes pasado; persistía como un inquietante oráculo y mal agüero de interpretación dudosa por más que el séquito del príncipe Frabrizio asumiera que un soldado debe morir por el rey, que pese a las tribulaciones y dudas del momento y la evidente falta de valía visible en el gobierno y en los políticos, el concepto ideal del viejo orden persistía; que era válido y defendible aun al precio de la vida, porque era fija e inalterable la imagen de la monarquía, también lo era el trono de Dios en el cielo como, de nuevo, un reflejo diáfano. El régimen en cuanto ideal permanecía inmutable ante el paso de la Historia.

Pero era un mal presagio, dijérase lo que se dijera sobre borbónicos y garibaldinos; pues aquella muerte había sido como el avistamiento de la primera langosta destacada del grueso de la nube, la avanzada de un primer emisario caído o los advertencia de una plaga que había de venir; era el primer soplo de viento que anuncia el huracán. Y el viejo príncipe lo sabía. Pues ciertamente lo vivo solo crece a expensas de la materia muerta, es engañosa apariencia la inmutabilidad de los astros y la eterna regeneración de flores y plantas. El ser humano, seducido, caía en el espejismo de la eternidad, en el falso y vano engaño de la perdurabilidad. Las ruedas del tiempo, igual que las de un molino, se habían puesto en marcha y tenían mucho que triturar en un movimiento circular, única órbita real y eterna, que destruiría y borraría de la faz de la tierra cualquier pretensión de permanencia. Algún día el príncipe de Salina puesto de rodillas se preguntará cómo jamás tuvo bajo el cielo estrellado ninguna esperanza que no fuera vana.