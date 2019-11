Dos de mis palabras favoritas por como suenan al ser pronunciadas y lo gráficas que pueden ser en la mente al escucharlas son, sordidez y obscenidad. Esta última me parece muy apropiada para resumir lo que me parece el momento en que nos encontramos tras el resultado electoral. Y no les miento si además soy consciente de que 'obscenidad' para los vencedores en la Región es una palabra especialmente incómoda e indecorosa y eso me divierte.

Nunca pensé al despertarme el pasado domingo que «la noche iba a ser oscura y albergaba horrores». Los primeros datos al cierre de los colegios ya indicaban que, habían calado las consignas de la extrema derecha y la sociedad más conversadora se destapaba y salía a la calle a iniciar 'la reconquista'. El desastre se consumaba y la formación verde se convertía en primera fuerza política en la Región. No les miento si les digo que esperaba subida, pero hasta este nivel tan obsceno, no.

Si me paro a pensar, la verdad es que no debería sorprenderme tanto el resultado en una Región gobernada durante veinte años por un Partido Popular que ha campado a sus anchas, siendo uno de los feudos fieles de mayorías absolutas y compadreos del partido a nivel nacional, pero invisible. Financiación, Infraestructuras, Mar Menor, Trasvase€ Y veinte años después, seguimos igual; bueno igual no, peor. Eso sí, hay en la actualidad un secretario general nacional del PP que es de la tierra, que intenta echarle una mano a Fernando para que el PP no baje en la Región, con actos tan importantes como traer al presidente del partido en plena campaña para hacer pan para que se lo lleve a su casa.

Y con un PP que todo el mundo sabe desde hace tiempo en Murcia que está tocado ¿dónde estás y has estado PSOE-RM? Qué oportunidad perdiste ya en las autonómicas, reafirmándome en los últimos comicios que Diego Conesa ni está ni se le espera. Sin sangre ni capacidad para hacer oposición, invisible, mudo, sin proyecto para la Región. Nunca te lo perdonaré, Conesa.

Y tampoco a tu presidente, que nos ha llevado a unas elecciones que se podían haber evitado, y mira ahora qué risa. Pérdida de votos y escaños por un capricho, porque si ha sido una estrategia, Iván (Redondo), vas a bailar con la más fea (Podemos) después de meses y meses de negar lo que en dos días se ha resuelto con voluntad y buen talante. ¿Ven? Se estarán dando cuenta que no debe sorprendernos tanto el resultado electoral.

No soy yo de hacer sangre, pero, madre mía Ciudadanos, y lo siento, pero antes de dar mi visión de esa debacle necesito saber qué fumó el miembro de Cs que compró 200 globos para la celebración de la noche electoral el pasado domingo en la sede, en Madrid. Como diría Pantomima Full, «en su cabeza sonaba espectacular» o se fue la noche de reflexión con los colegas y les dijo: «Sujetadme el cubata que ahora vuelvo».

Ay, Albert, tuviste en tu mano gobernar, tuviste en tu mano facilitar un Gobierno moderado en el que liderar de verdad el centro, que tanta falta hacía y hace ante la llegada de los hombres a caballo con lenguaje de otros tiempos, pero te nubló el 155 y los cánticos para liderar la derecha. Ay, Albert, qué torpeza, qué egolatría, qué pérdida de papeles y, sobre todo, qué irresponsabilidad.

En clave regional sólo puedo decir que era un poema la cara de la vicepresidenta cítrica y hay que ver lo que eché de menos en la foto finish con Garaulet a Martínez Vidal apoyando a su compañero no electo. Muy mal, Ana, muy mal, pero, claro, había que evitar la foto del fracaso porque nunca se sabe.

Sacaré las palomitas para observar de cerca cómo transcurren los acontecimientos porque ustedes y yo sabemos que Cs está algo perdido por más que insistan en la solidez, que no sordidez, de su proyecto. Y en la Región, por mucho que nos vendan un Gobierno sólido, el trifachito hace aguas y qué aguas. Turbias como las del Mar Menor, ese del que ya no se acuerda nadie.

Pero volviendo a mi particular análisis electoral, hablemos de cómo la región ha perdido a dos grandes políticos, Oscar Urralburu y María Giménez, de Más País. Vocación, voluntad de servicio a los ciudadanos, impecables oradores, preparados, con valores y principios. Es una pena, pero esto ha sido solo el principio, porque considero un logro a nivel nacional que un partido con apenas cuarenta días de existencia haya conseguido tres diputados. Estoy convencida de que es el comienzo de un proyecto íntegro con mucho sentido común y ganas de hacer política para los ciudadanos, eso que todos han olvidado.

Con este panorama en la Región, un país con un conflicto cada vez más enquistado con Cataluña, crispación social y sentimientos patrióticos insanos, los señores fetén de verde se han apropiado de la bandera y del sentimiento de país. Pero siento decirles que en este país sólo ha existido sentimiento patriótico, cuando ganamos un Mundial de fútbol.

Han llegado ellos a decirnos cómo tenemos que sentir España, vetar a los medios de comunicación, coartar nuestras libertades, maquillar la violencia de género y, como decía Borja Semper en Twitter , «abrazan la cruz con tanta devoción y proselitismo desde la política, a la vez que demuestran muy poca caridad cristiana. De humanidad andan justos». Lo que decía, obsceno. Lo que está claro es que Murcia se ha convertido en el Texas de Trump. Como dice un amigo: «Los murcianos no tienen miedo ni cuando ven venir una caña rajá».