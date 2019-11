No me refiero al abrazo para gobernar entre Maroto (Pedro) y Espartero (Pablo) que ha sellado, por ahora, un pacto. Menos mal que la convocatoria y la celebración de elecciones no cuestan nada al erario español y vamos sobrados, sin paro, con pensiones altas, medios para la administración de Justicia excelentes, etc.

En los debates previos a ganar el 10N ni un solo bloque se dedicó a la Justicia. Es verdad que en sus programas (que siempre se cumplen), los cinco grandes partidos (ahora ya cuatro) abogan por una profunda reforma del sistema. El PSOE dijo, en síntesis, que promoverá un pacto de Estado para la modernización de la misma dándole mayor agilidad, que derogará el plazo de seis meses para la investigación penal, promulgará una ley que luche contra la corrupción, otra ley de derechos digitales, y por último fomentará la independencia en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo. En tanto que el PP también quiere esa independencia en los altos cargos, así como incrementar los cuerpos de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, con oposiciones libres y públicas, invertirá en juzgados para su mejora, ampliará los supuestos de prisión permanente revisable, creará nuevos delitos sobre el ciberespacio y reformará la Ley del Mar Menor.

Cien millones de euros, dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es lo que se necesita para dejar atrás una Justicia impropia del siglo XXI en esa Comunidad. Y eso que en los últimos cuatro años ha subido el presupuesto para la Justicia en un 27%, ¡quién los pillara para nuestra Región! Por nuestra parte, ya sabemos que esta en vía un pacto para que funcione mejor la Justicia en la CARM (presidido por un político, por cierto), y que oirá a mucha gente, incluidos empresarios. Bienvenido sea ese pacto, pero a mí se me ocurren dos preguntas: ¿No será verdad que los empresarios sean los que tengan que pagar que la Justicia funcione mejor en nuestra Región? Y segunda: ¿Por qué no piden las transferencias de Justicia para nuestra Comunidad, si realmente se quiere ayudar?

Y es que si la media de jueces en España es doce por cada 100.000 habitantes, en Murcia solo somos diez. Y según las cuentas que hace la Asociación de jueces Francisco de Vitoria nos faltan 38 jueces. Y me lo creo, porque también lo dicen año tras año los presidentes de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Pero no solo eso, también faltan medios materiales para conseguir alguna vez una Justicia ágil, dinámica, segura y moderna, para dar respuesta al justiciable en tiempo y forma adecuada. Una Justicia lenta (ni que decir tiene si encima no da respuesta, porque prescriben los asuntos, es el no va menos) no es Justicia, como siempre han recordado los clásicos en esta materia.

Por eso, ahora que estrenaremos Gobierno, o no; ahora que en nuestra Comunidad los políticos están dispuestos a echar una mano con un Pacto (que ya veremos para qué sirve), mantengo viva la antorcha de la fe y esperanza. Hubo una época en que un Gobierno regional, entonces del PSOE, nos dio algo de dinero, unas 100.000 pesetas para colaborar en la modernización de nuestros juzgados y tribunales. Pero no hay transferencias de Justicia en nuestra Región.

Qué tiempos en que estuvo a punto de darse el caso, pero supongo que el maldito parné lo impidió, y el consejero (entonces un fiscal) dimitió por eso y otras cosas. Nuestra mirada se encuentra en el Gobierno de la nación (supernación, para algunos), a través de su ministerio de Justicia, de signo político diferente de los que están gestionando el Pacto en Murcia. San Raimundo de Peñafort los ponga de acuerdo.