Hola, Amor:

Perdóname. Sé que este no es el momento ni el lugar, sé que hay demasiada gente.

Pero dime, Amor:

¿Cómo puedo yo saber cuándo es nuestro momento? ¿Acaso tengo yo mi lugar? ¿Y no es cierto que entre nosotros siempre ha habido demasiada gente?

Perdóname, Amor, por decirte hoy todo esto que siento, todo esto que callo y que me está matando.

Discúlpame, Amor, por no ser siempre el motivo de alegría que deseo para ti.

Perdóname por ser una complicación en tu agenda.

Y perdóname por echarte de menos cada segundo, por no dejar de pensar en ti nunca y por vivir pegada al móvil por si tú me llamas.

Perdóname por dormir con tu camiseta debajo de mi almohada. Perdóname porque me duela mi cama, tan enorme y tan vacía y perdóname aún más porque deteste ese tramo caliente en el lado derecho de la tuya, el que desgarra el lado izquierdo de mi pecho, el que ocupa otro cuerpo, el que nos separa.

Perdóname por los celos, por las inseguridades, por sufrir con cada roce, con cada beso que os imagino, por desear ser yo quien te acompañe a por el pan o a pasear al perro o al médico o a llevar al niño al parque, por desear ser yo la de las comidas familiares, la de las fiestas, la de las pelis en el sofá, la que nombras con tus amigos y la que besas en la calle.

Perdóname por ser esa conversación que has de borrar, por ser la de las fotos que acaban en la papelera, esas que en seguida hay que vaciar y por ocupar un nombre falso entre tus contactos.

Perdóname por no poder dejar de amarte. Perdóname por querer una vida contigo. Perdóname por esperarte mientras tú quieras. Perdóname por no hacerte elegir ni presionarte, por respetar tus tiempos y por entender y compartir tu prioridad.

Te quiero».



Acabo de encontrar esta carta en una de sus chaquetas.

Esta mañana yo lo desperté temprano para que nos diera tiempo a hacer el amor antes de irnos trabajar. Y me doy cuenta ahora de que hace como dos o tres años que él no me busca a mí.

Después nos hemos tomado un café rápido de pie en la cocina hablando de nada y se ha ido de prisa sin besarme y sin decirme te quiero, como desde hace dos o tres años y yo me doy cuenta ahora. Se ha marchado esquivando mi mirada y con los ojos llenos de tristeza, de rutina, de nada y yo me doy cuenta ahora de que hace dos o tres años que se ha marchado.