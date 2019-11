Una lectura electoral desde la izquierda

Concluido el ciclo (esperemos) de este largo año electoral, en el que se han sucedido dos elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, podemos extraer algunas conclusiones que pueden ser de interés para la izquierda política en la Región de Murcia.

La primera y más cercana, que la división 'ad infinitum' en aras de no se sabe bien qué, no suele sumar; más bien al contrario. La aventura de Errejón ha supuesto la pérdida de varios diputados de UP, véase por ejemplo Alicante, que han ido a parar a Vox sin que Más País se haya beneficiado en nada.

La segunda, que ante el reforzamiento de la ultraderecha fascista que PP y Cs han blanqueado con su estrategia de pactos, y que arraiga en un contexto de precariedad, pero también de descontento de un sector de la clase media maltratada por la crisis y desposeída de su posición de cierto privilegio, es necesario reforzar un espacio de unidad de la izquierda alternativa que sirva de referente claro y nítido a la mayoría social que todavía sufre las consecuencias de dicha crisis y que puede ser la pagana de la próxima que se anuncia.

Ese espacio que hasta ahora ha representado Unidas Podemos, sale reforzado de estas elecciones en la Región de Murcia. Primero porque la campaña ha propiciado un espacio de entendimiento y colaboración entre Podemos e IU muy prometedor de cara al futuro, cosa hasta ahora imposible tal como pudo comprobarse en las negociaciones para las elecciones autonómicas. Y en segundo lugar hemos sido capaces de movilizar un número de electores importante en un contexto doblemente difícil por el llamamiento al voto útil del PSOE por una parte, y la competencia de los de Errejón por otra.

La tercera, que dicho espacio de unidad no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito electoral, sino que ha de abrirse al trabajo cotidiano y conjunto de las fuerzas políticas que lo integren en colaboración con las organizaciones sociales. Hay quien piensa que hay que ir a un nuevo sujeto político superador de IU y de Podemos que aglutine toda la heterogeneidad de la izquierda alternativa, incluido Más País, y por supuesto Anticapitalistas.

Es la tarea que tenemos ahora por delante, sin la presión electoral, en el ámbito de la izquierda alternativa: la creación de un frente común capaz de enfrentarse al neoliberalismo imperante y al fascismo de Vox.