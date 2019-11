Mentiras, mentiras y más mentiras

En el mundo periodístico anglosajón existe (o por lo menos existía) una figura encargada de comprobar que los datos que aparecían en los reportajes y crónicas de sus redactores eran exactos. Si en alguno de ellos se narraba que el redactor del artículo había tomado el avión de las 10.30 de Delhi a Bombay y que se había producido una avería en el motor, el factcheker llamaba a la línea aérea en cuestión para corroborar que el dato fuera cierto. No todos los periódicos y revistas se podían permitir pagar a un elenco de fatchekers, pero era una servidumbre obligada para los medios más serios, sobre todo los grandes semanarios como Time o Newsweek.

El objetivo manifiesto del factcheking era reforzar la confianza de los lectores en que lo que se publicaba en estos medios era exacto porque se habían comprobado hasta los más mínimos detalles. La confianza es el elemento clave que sigue uniendo a los 'media' (los medios de comunicación de masas) con sus audiencias más cultas, sean lectores, oyentes o espectadores. Como tantas otras cosas, ese esquema está siendo amenazado por dos frentes que conforman una pinza feroz: la inmediatez y trivialidad con la que se mueve la información a través de las redes sociales en internet y el populismo político que inunda la actualidad de mentiras y más mentiras, con la connivencia de sus partidarios, fans o, muchos de ellos, simplemente fanáticos.

No solo es Trump, cuya publicación de la lista exhaustiva de sus más de 10.000 mentiras contabilizadas por parte de The Washington Post no le arredra ni lo más mínimo, sino el conjunto de populistas que abunda en la fauna política desde que la Gran Recesión llenó el mundo de indignados, podemitas, chalecos amarillos en Francia o nacionalistas fanatizados en Cataluña.

El elemento común de estos políticos y sus ultramotivados seguidores es que la verdad les importa un rábano. Lo que les importa es convencer a costa de lo que sea. Para ello utilizan mentiras manifiestas (cuanto más grandes, más rápido se difunden) adoptando formas de propaganda ideológica tradicional y de la publicidad comercial más efectiva.

Ejemplos de libro son los anuncios difundidos por la campaña de los partidarios del Brexit con imágenes de los turcos inundando Gran Bretaña a partir de una hipotética integración en la UE que estaba y sigue estando muy lejos de producirse. O el supuesto cheque de 270 millones de libras semanales que reforzaría el presupuesto sanitario del Reino Unido rescatado de la aportación a los fondos europeos. Ni había turcos en la Unión Europea ni Bruselas 'robaba' de las arcas del National Health Service de Gran Bretaña 270 millones de libras semanales por el morro. Pero no era la veracidad de los datos lo que importaba a su público, era la reafirmación constante de sus prejuicios y, más importante, de sus temores.

Podía haber sucedido, y era lo que los expertos en comunicación vaticinaban como el horizonte más probable, que la audiencia de internet se refugiara en los medios serios y tradicionales ante tanta moneda falsa informativa en circulación por los circuitos de foros y redes sociales en internet, a los que ha añadido últimamente los grupos en aplicaciones de mensajería instantánea. Pero lejos de ello, las mentiras campan por sus respetos y la gente normal se traga con el desayuno media docena de ruedas de molino como si tal cosa.

Teóricamente las grandes redes sociales son conscientes de este fenómeno. En concreto Facebook ha contratado supuestamente legiones de verificadores (la mayor parte a través de empresas externas con cierta experiencia y prestigio) que intentan comprobar las falsedades manifiestas que se publican en sus medios y dar de baja, como resultado de esa comprobación, los perfiles y páginas manifiestamente reincidentes en la propagación de mentiras comprobables.

En concreto, Rusia y sus granjas de trolls se han convertido en el mayor agente de difusión de falsedades que captan la imaginación del público occidental y alientan sus peores instintos con el fin de socavar la confianza en sus gobiernos y cuestionar los valores democráticos. Los difusores de mentiras rusos han participado como agentes de la confusión en el Brexit, en el referendum ilegal en Cataluña y, por supuesto, en las elecciones presidenciales norteamericanas en apoyo de Trump y en contra de la enemiga declarada de Vladimir Putin, Hillary Clinton.

Putin no se atreve a enfrentarse directa y militarmente a sus enemigos de Occidente, pero busca debilitarlos con esta estrategia de ciberguerra y perturbar su paz social en la medida de lo posible. Hasta tal punto está comprobado este curso de actuación por parte del Gobierno ruso, que la Comisión Europea ha destinado importantes fondos para un equipo de profesionales destinado a investigar sus campañas y contrarrestar sus efectos en la medida de lo posible.

Pero la cosa no es fácil, porque la estrategia tradicional de combatir las mentiras con la comprobación de los hechos y el desmentido no sirve en este mundo de internet y de las redes sociales. Los propagandistas de falsedades han adoptado dos estrategias que les funcionan de maravilla frente al factcheking de los medios de comunicación acreditados socialmente. Una es socavar de raíz la credibilidad de los propios medios acusándoles a su vez de propagar noticias falsas. Es la acusación reiterada hasta el paroxismo por Donald Trump, que califica a los medios en general de fake news cuando publican lo que no le gusta a él o no le favorece.

La otra estrategia es difundir las mentiras en cascada, lo que se denomina firehosing o, en traducción libre, 'manguerazo' La cosa consiste en no dejar respirar al contrario. Mientras que las personas preocupadas por la verdad están intentando contrarrestar con hechos y argumentos una falsedad, el mentiroso ha dicho otras tres, a cual más gorda y atrevida.

A los mentirosos populistas no les importa la verdad, les importa la difusión y la velocidad a la que se propagan sus propuestas y presuntas verdades, casi siempre compuestas de recetas simples a problemas complejos. En esto el público no ha variado, por mucho que avancemos en educación y cultura de las masas: la gente quiere soluciones inmediatas a lo que les preocupa. Y están dispuestos a creer al primero que se las ofrezca, independientemente de su credibilidad personal. ¿Por qué sigue funcionando el timo de la estampita? Porque siempre hay gente dispuesta a creer lo que les conviene, sea una promesa económica, política o religiosa.

El fenómeno más preocupante de cretinismo de los últimos años es el de los antivacunas, empeñados en aceptar gilipolleces de falsedad comprobada difundidas una y otra vez por personajes ya suspendidos del ejercicio médico por publicar estudios con resultados comprobadamente falseados.

Todos hemos oído hablar de las plagas bíblicas. Pues bien, esto de las mentiras que viajan por internet a gran velocidad de la luz es la plaga que nos ha tocado soportar en nuestros tiempos. Ante ella, solo podemos espetar a los falsarios, una y otra vez, en voz muy alta: ¡son mentiras, mentiras y nada más que mentiras!