Una playa sin mar

Se equivocan quienes ven en la manifestación histórica por el Mar Menor una ocasión para hacer política. Se equivocan porque la crisis ecológica del Mar Menor está por encima de colores. Esta crisis se va a resolver desde la ciudadanía, gobierne quien gobierne, y para ello es necesario recordar todos los errores, con el fin de solucionarlos y afrontarlos.

Hoy, las personas con responsabilidad en la gestión directa del Mar Menor antes, durante y ahora están, por fin, trabajando. La sociedad ha actuado como la profesora estricta y repelente de los alumnos distraidillos que vela por la educación y el esfuerzo de una clase política mal acostumbrada, siendo un aprendizaje continuo. En cuanto la profesora se despiste, vuelven los zagalicos a las andadas, y no hay más oportunidades de aprobar. Esta es la última, con lo que hay que encauzar este asunto para la eternidad.

Además de trabajar con brío y despertar zarandeando a una ingente cantidad de expedientes dormidos con graves infracciones de las normativas de protección de espacios naturales vigentes, han sucedido dos cosas extraordinarias. Por un lado, repentinamente, todas las Administraciones han encontrado sus competencias, esas que decían no ver o no tener. Parece ser que el balón que tanto rodaba con las competencias se les ha pinchado. Claro que hay árbitros colegiados pendientes desde el poder judicial y además una sana competitividad por ser la Administración más eficaz respondiendo. La segunda cosa extraordinaria es la aparición de dinero donde hace días se decía no había ni un céntimo. Fondos europeos, estatales, autonómicos y municipales, con cuantías de millones de euros. Hay hasta ayudas para asociaciones agrarias con el fin de que se formen y asesoren. Increíble, pero cierto.

Nada será igual con la sociedad despierta en modo profesora comprometida. Las lecciones de un ecosistema no son volubles ni arbitrarias como los mensajes electorales y, por ejemplo, la lección «un exceso de nutrientes conduce a la eutrofización si no se toman medidas para evitarlo en cualquier escenario político», es pregunta de examen.

Nos hemos dado cuenta también de que el ecosistema Mar Menor no solo incluye el medio marino, sino sus riberas, cabezos, criptohumedales y humedales asociados. Así que la convocatoria es de concurrencia competitiva, ya que hoy los marmenorenses nos preguntamos: ¿Y si recuperamos los paisajes de secano, con almendros en flor? ¿Y si volvemos a correr por espacios renaturalizados entre el carrizal? ¿Y si podemos bajar la ventanilla yendo hacia La Manga y ver el Mar Menor sin edificios, con algunos balnearios en el horizonte? ¿Y si soñamos que nos sumergimos en un mar cristalino de fondos arenosos de vida singular tan nuestra mientras miramos hacia la raya azul? ¿Y si paseamos y descubrimos cornicales, azufaitos o sabinas moras?

La cuestión del Mar Menor no es una moda, no se trata de que muera fauna de forma masiva para que nos presten atención. Se trata de una enfermedad crónica producida por la especie humana que le niega el tratamiento eficaz cesando impactos y cambiando el sistema productivo. Esta negación de ayuda es tan difícil de comprender como que el mismo día de la manifestación histórica, saliese el Plan Vivero. Disparatado, además de un timo: ¿a qué pardillo piensan venderle esos pisos con un mar que se muere frente a él? La promotora debe creer, probablemente por la tradición, que tras rellenar con tierra parte del Mar Menor y aniquilar cualquier vegetación superviviente, le vamos a regenerar la playa, abrir la gola de Marchamalo, traer arena, poner paseo marítimo y dotarlo todo de servicios e infraestructuras públicas, con el dinero que es de todos.

El Mar Menor puede ser el referente sobre cómo aprender de los errores y revertir el desarrollo insostenible en un crecimiento sostenible. Debería ser tema prioritario para esta Región y para el Ministerio de Transición Ecológica porque pertenece a todos los españoles. Existen otros problemas más allá de Cataluña y lo primero para los marmenorenses debería ser tener en condiciones su propia casa.

Va siendo necesaria también una Estrategia Regional de Educación Ambiental, con programas de formación de gestores y técnicos de la Administración pública, profesionales de los medios de comunicación y gestores y técnicos de las organizaciones sociales y económicas. Educando legaremos futuro y entenderemos las causas del desastre ecológico gestado durante treinta años. Mientras haya personas que consideran a las plantas autóctonas matojos, difícilmente progresaremos con calidad de vida.

Esta gente del Mar Menor está a disposición de quien nos llame para colaborar. Esta sociedad es parte imprescindible del proceso de restauración y, en el mismo, atendemos a toda persona que cuente con nosotros para construir. Esta sociedad que hizo historia en defensa del Mar Menor, como recitaba Sabina, no desea ser esos peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla y, sobre todo, no deseamos encontrarnos en una playa sin mar.