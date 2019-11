Campeón Abascal

El debate del lunes lo ganó Abascal. Quien no lo admita en los días decisivos ante el 10N redundará en los errores que permitieron que esto ocurriera a la vista de todos. Alguien debiera rezar (o cruzar los dedos, o encomendarse a sus mitos) para que el debate no fuera decisivo. Si así resultara, Abascal sería el próximo lunes presidente del Gobierno. No lo será porque hay que confiar en que Dios exista para evitarlo, ya que los políticos que representan a las otras cuatro opciones electorales contribuyeron por pasiva a que se luciera con su discurso infecto. A lo más que acertó alguno, Sánchez, fue a descalificarlo como de extrema derecha, como si pronunciar un estigma anulara el chorro de doctrina que se desparramaba desde los salones fashion a las tabernas o viceversa. El modelo Abascal rompe esquemas para quienes, por experiencia histórica, concebimos a los líderes de la extrema derecha como personajes vociferantes, excitados, nostálgicos, aventadores de consignas cerradas y clasificables en un molde franquista clásico. Abascal no se ruboriza al proclamarse demócrata y hasta apela a la reconciliación con el recurso de los abuelos enfrentados en la Guerra Civil, exhibiendo un descolocador respeto a los vencidos. Y, sobre todo, sabe pulsar a la perfección un instrumento musical demoledor: el que suena celestial en una parte muy específica del córtex cerebral de un cierto español medio, distribuido entre todas las clases sociales, que se ve secretamente asfixiado por una corrección política que percibe impuesta, sin posibilidad de asimilación. Practica Abascal hasta un ejercicio insólito en los dirigentes conocidos hasta ahora de opciones políticas extremas como la suya: la ironía. Y añade una presencia física compacta que le permite descorbatarse, un verbo fluido, un tono reposado y ademanes no intrusivos. En determinados tramos del debate del lunes parecía hasta el más centrado de todos, al menos en la formalidad, si se prescindía del contenido de sus intervenciones, que sus propios entusiastas podrían considerar utópicas, pero estarían encantados de escucharlas, reconociendo al líder que 'se atreve' a exponerlas.

Pertenecería al orden práctico que los adversarios de Vox no tomaran estos apuntes de perfil como un panegírico sino como un punto de partida para adquirir plena conciencia sobre el fenómeno a que se enfrentan. Atender a la solvencia del oponente es la primera condición para combatirlo, algo que no hicieron, por distintos intereses, los cuatro líderes que acompañaron a Abascal en los atriles del debate. En el fondo, el líder de Vox no pasa de poner revestimiento, más o menos florido, al discurso de ese vecino que tenemos todos que nos ilustra acerca de que si a él lo dejaran resolvería los problemas del país en horas veinticuatro. Pero a la vista de que los discursos del resto también suprimen la complejidad, cuenta con ventaja aquel que sin complejos admite desconocerla cuando los demás se limitan, a sabiendas, a evitarla.

Un cabizbajo y garabateador Sánchez que parecía esperar a que lo salvara el reloj para conservar la ventaja del 1-0 en el partido de ida; un Casado de estreno que parecía complacido con que su potencial socio le hiciera el trabajo sucio; un Iglesias que involuntariamente coincidía con el de Vox en sus enunciados antiglobalización, y un Rivera que previamente había metaforizado su derrota en el vídeo del perro Lucas (hasta luego, Lucas), dejaron libre la pasarela a un Abascal que abanderó a la masa crítica que permanece ajena a la feliz complacencia de los enterados de la política. Recordad el Bréxit.