La encuesta prohibida

Ustedes perdonen, pero hoy, en nuestra edición impresa no podemos informar como Dios manda sobre la encuesta electoral realizada por el llamado Cemop de acuerdo al convenio entre la Asamblea Regional y la Universidad de Murcia, un sondeo financiado con los impuestos de todos los murcianos. El lector tendrá que acudir a nuestra edición digital, porque está expresamente prohibida la difusión de encuestas desde hoy mismo hasta el domingo, el día de las urnas. El Cemop hizo entrega ayer de su trabajo de prospectiva a la Asamblea Regional, la parte contratante de la primera parte, de modo que fue posible difundirlo por radio, televisión y webs, con excepción de los diarios de papel. Se podrá decir que la normativa electoral a este respecto es caduca, pero es la que es hasta el momento.

No creo que el Cemop haya querido forzar, con su retraso en la entrega de los datos, un debate sobre algo que no le atañe. Más bien podría sospecharse con toda legitimidad que este organismo o lo que sea ha incurrido en alguna de estas irresponsabilidades.

Una, el incumplimiento evidente de la fecha pactada para la entrega del trabajo, de modo que la Asamblea no debiera satisfacer el pago acordado, pues un poco más y presentan los datos después de las elecciones, lo que facilitaría que el pronóstico resultara exacto. No cabe pensar, sin embargo, que el actual presidente del Parlamento autonómico, Alberto Castillo, repare en este detalle fraudulento para la prensa de papel, pues vamos viendo que está muy suelto de presupuesto. Llama la atención que en la anterior legislatura, Ciudadanos, el partido al que pertenece el presidente de la Asamblea por exclusión de otros que no lo aceptaron anteriormente, anunciara que exigiría un concurso público para la realización de las encuestas electorales, una vez que se constató que, en las elecciones precedentes, uno de los directores del Cemop, Ismael Crespo, asesoraba el PP, previo pago de su importe, a la vez que inevitablemente manejaba los datos de las encuestas en marcha financiadas con dinero público (UMU/Asamblea).

Y una segunda posible irresponsabilidad añadida a la primera: no sería del género conspiratorio suponer que el Cemop se ha combinado con encuestadores privados para evitar que su sondeo solapara el impacto de otros trabajos ajenos, publicados en la fecha correcta, que han indagado en la previsión electoral en la Región de Murcia, y mucho menos a la vista de que sus directivos no tienen la prudencia de mantener la neutralidad en la exposición de sus análisis derivados de los datos obtenidos con dinero público.

Que el CIS de Tezanos esté en permanente cuestionamiento por su posible identificación con el PSOE es muy sano, y el escepticismo sobre sus avances está dentro de la lógica, pero al menos entrega sus prospecciones en tiempo y forma. Mientras tanto, en la Región de Murcia, el Cemop, un organismo oscuro que es de la UMU pero a la vez no lo es y que dispone de un contrato a dedo con la Asamblea Regional bajo el paraguas universitario, hace de las suyas hasta el punto de que ofrece la información que pagamos todos en una fecha en que resulta imposible hacerla pública en términos convencionales. Las encuestas son inciertas. Lo único cierto es que hay quienes se forran con ellas.