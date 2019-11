Torear la convulsión

El mundo está estupendo. Todos los continentes acogen demarcaciones que andan patas arriba. Una de las más inesperadas quizá haya sido la chilena, a quien buena parte de los analistas veía como el país más estabilizado de Sudamérica. Pero algo latía en su interior. De no ser así es muy difícil que cientos de miles de personas se lancen a la calle y muestren su rebelión. El desequilibrio social clamoroso no hay dios que lo institucionalice de por vida, aunque hubiese cumplido sus buenas treinta primaveras. Ni siquiera llevarse por delante a una parte mollar del Gobierno ha serenado a las masas. La herida es más profunda y el cogollito dirigente ya se está planteando la reforma de la Constitución que, no se lo pierdan, es una joyita de los tiempos de Pinochet. O sea, que se avecina su exhumación.

Lo ocurrido es tan sorprendente que el presidente Piñera había sacado sus mejores galas para albergar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la cumbre del Clima en las próximas semanas, una detrás de otra. Dentro de la primera, Trump tenía previsto firmar con su homólogo chino, Xi Jinping, una serie de acuerdos para empezar a poner fin a la guerra comercial que tiene a medio mapa tiritando y que no ha quedado otra que postergarla sin fecha. Para la segunda, la joven activista sueca Greta Thunberg, como debía cubrir los 9.000 kilómetros desde Montreal entre trenes, buses y barcos buscando dejar la menor huella de carbono posible, ya había salido y ahora resulta que ha quedado en tierra de nadie. En un principio se barajó trasladar el escenario a Londres pero, claro, la City también está flamenca.

Y, en medio de este panorama lleno de incertidumbre, nuestros eurodiputados Juan Ignacio Zoido y Arias Cañete, comisario de Cambio Climático y Energía, convocan en una de las cafeterías de la Eurocámara la exposición Toro bravo, guardián de la biodiversidad. No hay que indagar más. El flanco cañí es imbatible.