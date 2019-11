Polvo en los zapatos

24 de septiembre

Ensayos. Entre los libros que rescaté hace poco de una biblioteca se hallaban tres estudios sobre Borges debidos, respectivamente, a Donald L. Shaw, Ana María Barrenechea y Jaime Alazraki. He leído con voracidad, de una sentada, los dos primeros. La obra original de Borges me supo a poco (pese a los inéditos rescatados tras su muerte) y pronto empecé a acumular libros que trataran sobre sus textos o su persona, amén de traducciones a idiomas que ignoro. He llenado varios anaqueles con ellos. Mi adoración por Borges, empero, no es ciega: algunas de sus páginas (las más pedantes o localistas) me resultan francamente insoportables; las realmente inspiradas me acompañarán (lo sé) hasta la tumba.



25 de septiembre

Morbo. Leo en LA OPINIÓN de hace unos días la entrevista que el escritor Juan José Lara le hace a Alejo J. Lucas, reputado periodista de sucesos. Alejo dice que, de los crímenes ocurridos en la Región de Murcia que ha tenido ocasión de cubrir como reportero, el que más le impresionó fue el descuartizamiento de dos holandeses (Ingrid Visser y Lodewick Severin) en cierta casa rural de El Rellano... He estado en esa casa. Conozco a su dueña. Me consta que, tras el espantoso suceso, pintó la fachada de otro color y cambió el nombre de su alojamiento, para borrar así todo rastro de aquel horror.

Sin embargo, le será difícil evitar que su casa sea pasto de curiosos en el futuro. Mientras los crímenes aún son recientes, se considera de mal gusto aprovechar su poder de atracción (a esto se le llama 'turismo oscuro'), pero el tiempo va diluyendo ese pudor. Las rutas por escenarios de asesinatos se anuncian a bombo y platillo en ciudades como Madrid o Valencia y (por poner un ejemplo cercano) las visitas que Paco López Mengual conduce por las calles de Murcia o de su pueblo natal se basan esencialmente en hechos de sangre. El barrio londinense de Whitechapel aún vive de las barbaridades cometidas hace ciento treinta años por Jack el Destripador (¡inscríbase usted en el 'Jack the Ripper Tour'!). No se le puede poner puertas al morbo.



26 de septiembre

Camus. Un ensayo sobre Albert Camus me impulsa a releer El extranjero. Dado el tamaño hoy imperante de las novelas, no deja de asombrar el papel decisivo que ésta (tan delgada) tuvo en la historia de la literatura del siglo XX: mi edición de Alianza apenas alcanza las 140 páginas, y eso haciendo uso de márgenes amplios y de un tamaño generoso de letra. Cuando la leí de joven me pareció un libro sobrevalorado, por la sencillez de su estilo, pero hoy lo veo con mejores ojos precisamente por la misma razón. La sombra de Kafka planea por sus páginas. Al llegar a la 91, me encuentro con una sorpresa.

Meursault, el narrador, encarcelado por homicidio, se dedica a reconstruir mentalmente el cuarto donde vivía antes de su arresto, para matar el tiempo: «Recordaba cada mueble, y de cada uno, cada objeto que en él se encontraba, y de cada objeto, todos los detalles, y de los detalles, una incrustación, una grieta o un borde gastado, los colores y las imperfecciones. [€] Podía pasar horas nada más que con enumerar lo que se encontraba en mi cuarto. [€] Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente cien años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse».

Nos hallamos (me atrevo a afirmar) ante el germen de Funes el memorioso, uno de los más célebres cuentos de Jorge Luis Borges. Su protagonista posee una memoria extraordinaria que le impide olvidar nada: «Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las cosas precisas que lo rodeaban», leemos. Y también: «Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero». Camus dio a la imprenta El extranjero en 1942. Borges publicó Funes el memorioso el mismo año. Resulta difícil atribuirlo a la pura casualidad.



27 de septiembre

Nolan. Empiezo a ver, no sin algún esfuerzo, la última película de Cristopher Nolan, Dunkerque. Nolan aspira a ser un nuevo Stanley Kubrick pero (sospecho) nunca lo conseguirá. Y no lo conseguirá porque le faltan la ironía, el humor soterrado, el extrañamiento del mundo (elementos que sí subyacen en las películas de Kubrick). Nolan se toma demasiado en serio al mundo y a sí mismo, y eso acaba lastrando su filmografía de aburrimiento y de cierta artificiosidad; al menos, para mí. Sólo me gustó Origen. En cuanto a Interestellar (híbrido de 2001 y Contact), no puedo decir que me desagradara del todo, pero hay algo indefinible que chirría e incomoda en ella.

La belleza de las imágenes y su nivel técnico (ganó un Óscar de sonido) no son suficientes para soportar el visionado de Dunkerque, en la que no existe apenas hilo narrativo ni personajes que empaticen con el espectador. Opto por leer comentarios sobre la película en internet. Los internautas se ensañan con Nolan y arremeten sin piedad contra los 'posturetas' y 'gafapasters' que encumbran a este director sistemáticamente y en contra del sentido común. Me lo paso bomba ojeando tan despiadadas reseñas, tratando de imaginar la cara de Nolan si las leyera; de hecho, me lo paso mucho mejor que viendo la película, de la que hace ya tiempo que me he olvidado.



28 de septiembre

Citas. Para quien escribe, suele ser inevitable tomar notas mientras se lee, lo que, a veces, supone una perversión utilitarista del acto lector, que debiera ser puro placer. Por ello, suelo tener siempre a mano papel y bolígrafo. He aquí, como ejemplo, algunas citas cosechadas en los últimos días: «Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio» (Federico García Lorca). «He dicho varias veces que mi obra no es, perentoriamente, más que una adición de hojas de un dietario íntimo, vastísimo». (Josep Pla). «El mundo es una catedral helada» (Luis Alberto de Cuenca). «Jamás subestimemos la estupidez humana». (Yuval Harari).