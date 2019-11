La maldición bíblica de los partidos de centro

No conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca» (Apocalipsis 3:15-19). Casi con toda probabilidad, el autor bíblico no tuvo en cuenta al redactar esta frase lo bien que se ajustaría en el futuro a los posicionamientos ideológicos en unas elecciones democráticas. Lo cual abunda en la utilidad de tener a mano La Biblia para apoyar o combatir cualquier hipótesis que se quiera debatir, por peregrina que sea.

En este caso, el asunto a colación es lo complicado que resulta la supervivencia política a los partidos del centro (centro real, no reivindicado de forma oportunista), cuya utilidad manifiesta para formar mayorías a diestro y siniestro es evidente en un electorado polarizado en dos sólidos bloques ideológicos como el nuestro.

Dado que no hay apenas traspaso de votos significativo entre un bloque y otro, los partidos de centro que son y han sido en el espectro político español, deberían haber jugado un papel determinante en la conformación de mayorías. Es el papel natural de un partido 'pivot' (del papel que juegan los pivot en un partido de baloncesto, siempre atentos a los rebotes y al reparto de juego a uno u otro lado de la cancha). Es un papel que tradicionalmente han jugado en la política española los partidos nacionalistas, inmunes o cadi al desgaste político, porque su electorado no se confunde con fronteras ideológicas. La causa que defienden los partidos nacionalistas está clara en todo momento: echarse a la buchaca (bolsillo en catalán) todo lo que puedan para ellos desde la insolidaridad territorial y fruto de su poder de negociación.

El gran partido pivot de la democracia española fue Convergencia Democrática, el partido de la burguesía catalana, que se definió por su fiero pragmatismo hasta el momento en que Artur Mas decidió echarse al monte y arruinar el magnífico negocio que se habían montado los catalanes en detrimento de los intereses del resto de los españoles (véase la derogación del Plan Hidrológico Nacional como botón de muestra, con los murcianos y almerienses de víctima colateral). Por mucho que el PNV quiera jugar el mismo papel, los números no le dan. Afortunadamente para los vascos, en el momento de redactar la Constitución contaban con una baza negociadora inigualable, en forma de banda terrorista en activo y cientos de víctimas criando malvas en los cementerios. Ello les permitió ganar la partida antes de empezarla, con el Convenio vasco como máxima expresión de supremacía territorial, que probablemente, y por otra parte, haya servido para acallar de momento las reivindicaciones independentistas más extremas en aquel territorio.

Por otra parte, los partidos sin causa nacionalista que les blinde de las veleidades del electorado, y que han aspirado desde el centro ideológico (liberal y socialdemócrata) a ejercer el papel de pivot, han tenido un destino bastante cruel en la historia política de nuestro país. La UCD desapareció por las luchas intestinas que la desgarraron anticipando una más que probable derrota a manos de un pujante PSOE. Adolfo Suárez y su refundado partido de centro (el CDS), tuvieron sus momentos de gloria con una representación solvente en el Parlamento y en algunos ámbitos territoriales. El cénit de la historia política del CDS se alcanzó con la conquista, previo pacto con del PSOE, de la alcaldía de Madrid. Agustín Rodriguez Sahagún, alcalde madrileño de postín y fiel escudero de Adolfo Suárez en el CDS, dio lustre a la opción política centrista, haciendo creíble su voluntad de pacto y su deseo sincero de pivotar a un lado u otro del mapa ideológico.

Al CDS siguió el experimento del Partido Reformista de Miquel Roca y Antonio Garrigues Walker, malogrado por el anticatalanismo visceral de la sociedad española, en este caso convenientemente fomentado tanto por el PSOE como por la derecha españolista más rancia. Aquel fue un momento decisivo en el desencuentro entre catalanes y españoles. El intento frustrado por elevar el centrismo catalán y su voluntad pactista a fuerza en el ámbito de todo el Estado, se frustró, saldándose con una humillación en toda regla para el sentimiento catalanista más cercano a la leal integración con España. Para mí no hay duda de que de esos polvos, surgieron estos lodazales del independentismo radical.

Acallado el fragor del intento Reformista, surgió con los años un genuino planteamiento de centrismo progresista impulsado por una admirable política y persona llamada Rosa Díez. También los años de gloria de UPD fueron fugaces, pero brillaron extraordinariamente, mucho más de lo que ha hecho hasta el momento el heredero de sus despojos, el partido Ciudadanos presidido por el impulsivo Albert Rivera.

La maldición del centrismo nos sigue persiguiendo, y parece probable que los errores tácticos (comprensibles, pero errores al fin y al cabo) lleven al desastre una vez más a una opción política que podría haberse convertido en el sustituto natural de Convergencia y el PNV en su papel de bisagra política en un país que lo necesita tanto como el comer. ¿Por qué esa necesidad? Pues para hacer numéricamente viable un sistema de bipartidismo imperfecto que tantos beneficios ha traído a la sociedad española en estos cuarenta años.

No quiero profundizar en las causas de lo que está pasando con las expectativas electorales de Ciudadanos, la opción reformista y único partido con posibilidades de ejercer a continuación el papel de pivot, conformando mayorías mediante el apoyo al partido que resulte netamente ganador, sea el PP o el PSOE. Yo por mi parte, no dudo en que les votaré, a pesar de todo. Porque lo mío es ideológico y creo en el liberalismo reformista a pie firme, en la salud y en la enfermedad. Solo espero que los malos resultados no acaben para siempre con el partido heredero de las esencias centristas, como acabaron con la UCD, el CDS, el Partido Reformista y UPD. Si aguantan el envite y aceptan la derrota con humildad, reivindicando el centrismo político con honestidad y como posición política perfectamente válida, autónoma y digna de ser elegida por la mayoría natural centrista del electorado, harán un gran servicio al país y a la democracia.

Al fin y al cabo, el rechazo a la tibieza, es típico de un escritor al servicio de un dios bíblico violento y racista, que en estas elecciones estaría representado por los radicales ultramontanos y dogmáticos del partido Vox.