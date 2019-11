Electoralismo infame

Hay un electoralismo de mala fe, de falsificaciones, como en el caso del PP, que ha llevado una cartelería a las paredes en la que se puede leer «No contéis conmigo» precisamente ahora que tanto PSOE como Unidas Podemos buscan desesperadamente el voto indeciso (supongo que como todos, pero unos con esa mala fe del chantaje electoral). Pues bien, con ese eslogan se ven las fotos de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez cuando se trata de una falsificación de la derecha pepera, siempre amiga de empresario y gente que pague los gastos, que opera como si se tratase de la publicidad de una izquierda concreta cuando en realidad es de la derecha. Por ejemplo: 'el presidente de la Generalitat tiene un ejército de hombres armados' (si se refiere a los mossos no es exactamente así, pero esto se repetirá una o cien vece: «Una mentira repetida puede parecer una verdad e incluso se convierte en verdad».

Luengo, consejero de Medio Ambiente murciano, dice que el problema del Mar Menor le viene sobrevenido. Miente, pues lo real y verdadero es que le viene de su propio partido, o ¿quién gobernaba antes que él? ¿y de qué partido era y cuál es el Gobierno que no ha hecho nada serio para frenar el deterioro criminal que se ha hecho en el Mar Menor? Supongo que Luengo oiría las voces del pueblo el pasado miércoles. Llevan veinticinco años gobernando esta Región, y en la manifestación la gente sabía perfectamente que no se han hecho nada por evitar ese deterioro medioambiental de nuestro mar.

La gente que yo vi en Cartagena es gente del trabajo y de la cultura que están realmente interesados en que revierta, como ahora se viene diciendo, el mal de nuestra laguna y se cure más pronto que tarde si ello es posible. La gente de la manifestación es, por tanto, de la ecología; yo mismo fui a ella con mi amigo Pedro Costa, prestigioso luchador ecologista; y lucharemos mientras esta situación persista, porque ya no se creen lo que dice el señor López Miras rememorando aquella frase de Aznar: «Estamos trabajando en ello?». ¿De trabajar para el Mar nuestro, para esa laguna, ahora criminalmente destruida? No han hecho nada, absolutamente nada, salvo jugar con falacias repetidas, las mentiras y calumnias. Pero esta Región no les perdonará la inacción ni el desastre ecológico que tenemos en estos momentos en ese mar único en Europa. Ni el practicante electoralismo infame tampoco les será perdonado. Al tiempo.