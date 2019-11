Un nuevo despertar

Que el despertar de una conciencia ciudadana que ha dicho basta. Basta ante tanto engaño, ante que nos sigan tomando por estúpidos y ante tanta perversión en la acción política por parte de los distintos Gobiernos regionales a lo largo de veinticinco años, en los que han velado más por los intereses de unos pocos que por los de la mayoría.

Pero ese despertar también ha sido doloroso, ya que nos hemos dado cuenta de que hemos tenido una parte de responsabilidad por haber permitido que se llegue a esta situación, no sólo en lo que respecta a la opción del voto de que disponemos cada cuatro años, sino la de no haber alzado la voz de manera tan clamorosa mucho antes, ya que como decía la escritora María Dueñas el día de la manifestación, «no podríamos mantener la mirada de nuestros hijos si dejáramos que muriera nuestro Mar Menor». Y desde esa consciencia se construye lo que estoy seguro que va a ser un punto de inflexión que sirva para que, tanto a nivel colectivo como individual, transformemos la forma de hacer política de ahora en adelante, y de que se consiga un nuevo modelo de desarrollo que sea más justo y respetuoso con el medio ambiente, siendo capaces de echar aquellos gobernantes que sean incapaces de hacerlo.

En este punto tengo la necesidad de deciros que están equivocadas aquellas personas que piensan que la causa del desastre al que nos enfrentamos ha sido por la inacción de los mencionados políticos a lo largo de tanto tiempo, puesto que se fueron tomando diversas decisiones de manera consciente encaminadas como he dicho antes a beneficiar a una pequeña parte de la sociedad en detrimento del resto, y si a esto le sumamos que esos intereses particulares eran y siguen siendo de una voracidad insaciable, pues trae como consecuencia y de manera irremediable la destrucción de este maravilloso enclave.

Porque para favorecer al urbanismo descontrolado y al crecimiento irracional de la agroindustria, se tenía que desproteger la laguna ya que las dos cosas son incompatibles, y por ello se derogó la ley de 1987 «de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor» en el 2001 por el Gobierno de Valcárcel, y si encima en todos estos años no se ha respetado en la mayoría de los casos ninguna de las innumerables figuras de protección de las que dispone (LIC, ZEPA, Red Natura 2000, etc), dejándolo de esa manera en la mayor de las indefensiones, permitiéndose además, con la complacencia de la CHS, la proliferación de pozos y desalobradoras ilegales, y de miles de hectáreas de regadío ilegal a su alrededor, han sido las causas principales de su envenenamiento sistemático, siendo conscientes de que tarde o temprano ocurriría lo que finalmente ha sucedido.

Y ahora lo único de lo que son capaces, es de hacer deprisa y corriendo una nueva ley integral del Mar Menor, tantas veces demandada como aquella que ellos mismos derogaron, pero que no saben cómo hacerla y eso que han tenido durante muchos años a un comité científico a cuyos miembros han aburrido, además de no asumir en ningún momento responsabilidad alguna, pidiendo que el Gobierno central se haga cargo del problema del que ellos son los mayores responsables, en vez de ponerse a trabajar de manera urgente a fin de conseguir cambios reales, porque de no ser así deberían irse cuanto antes para que otras personas más comprometidas con el desarrollo sostenible puedan lograrlo.

Evidentemente no voy a desaprovechar la oportunidad de mostrar mi satisfacción del trabajo realizado por la organización que represento en la convocatoria de la manifestación, ya que con un gran esfuerzo hemos sido capaces de canalizar la rabia y la frustración, y de trasmitir ilusión desde el convencimiento de que es hora de coger la rienda de nuestros destinos y desde el vértigo que da esa responsabilidad, todo coordinado perfectamente junto a los otros convocantes: ANSE, Ecologistas en Acción, Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar y Pacto por el Mar Menor, que son antiguos compañeros de viaje en la defensa de nuestra laguna, y con más de sesenta colectivos que se fueron sumando a la misma.

El resultado valió la pena, pero lo importante no es lo que sucedió, sino lo que está por venir, ya que aprovechando la sinergia creada, a través de distintos grupos de trabajo (acción, contenido, comunicación y logística) continuaremos realizando actuaciones para que las generaciones venideras puedan disfrutarlo tal y como lo hicimos muchos de nosotros hace ya bastante tiempo, por eso, y porque seguro que la lucha va a ser larga, hago un llamamiento a quien quiera colaborar y le digo que será siempre bienvenido, porque es importante recordar que nuestra lucha es la vuestra, y que es la hora de la ciudadanía.

Te esperamos.

Y, para termina,r deciros que en mi oído sigue resonando el grito unánime de más 55.000 personas que estuvieron en Cartagena , No vamos a parar hasta Salvar el Mar Menor.