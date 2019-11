El noroeste murciano

Para mí es un verdadero honor formar parte de la candidatura de Unidas Podemos al Senado y a la vez una responsabilidad doble: como miembro de la misma y sobre todo por ser el único componente que es de nuestra Comarca, del Noroeste de la Región de Murcia.

Quiero poner énfasis en dos datos que se han hecho públicos estos pasados días. Primero, el paro ha bajado este ultimo trimestre a nivel nacional, poco, pero ha bajado, lo cual no deja de ser una buena noticia, hay que ver de qué forma ha bajado, qué tipos de contratos se han formalizado y la duración de los mismos; en cambio en nuestra Región el paro ha vuelto a crecer y hay 6.000 murcianos y murcianas más desempleados, 6.000 dramas más alcanzando ya la cifra de 102.000 desempleados registrados, lo que es una auténtica vergüenza ya que supone un total del 14,16% de la población activa, que a su vez esconde otro dato muy preocupante: el desempleo castiga especialmente a las mujeres, que sufren un 16,22% frente al 12,20 de los hombres. Esta brecha es indecente, inmerecida, la mujer sigue cobrando menos que un hombre por realizar el mismo trabajo y padece más desempleo, estando en muchísimos casos mejor formada.

Segundo, el salario medio en la Región de Murcia es el penúltimo más bajo de todo el Estado español con un sueldo medio de 1.400 euros/mes (solo está peor Extremadura) y el 33% de la población está en riesgo de exclusión social. Esto es un escándalo. Si estos dos datos indicados son muy alarmantes de por sí en una Región como la nuestra que encabeza todos los índices negativos y está a la cola de los positivos tras veinticinco años de Gobierno del PP y un bipartidismo turnista en Madrid ¿cómo serán esos datos en una comarca como la nuestra, que es la más deprimida de la Región y, por lo tanto, es de las más pobres de España y Europa con unos índices de paro escandalosos y un sueldo medio de subsistencia pura y dura cuando no directamente asistencial?

Nuestracomarca es rica, muy rica: sus gentes, su patrimonio histórico, arqueológico, cultural, paisajístico, medio ambiental, gastronómico, vinícola, religioso (Camino de la Cruz con Año Jubilar incluido, Camino de San Juan, Camino de Santa Teresa), monumental, etc. tenemos de todo y en excelencia ¿Cómo es posible, pues ,que estemos así? El olvido intencionado. Nadie cuenta con nosotros más allá de pedirnos el voto, venir a hacerse fotos y hasta dentro de cuatro años que nos volverán a decir las mismas mentiras y así en una espiral diabólica.

Se habla mucho de la España olvidada, lo escuchamos como si fuera algo lejano, algo que no va con nosotros y estamos absolutamente equivocados: ya formamos parte de esa triste España. Estamos perdiendo población, nuestros jóvenes se van por falta de oportunidades presentes y futuras y con ellos sufrimos una pérdida de talento que tanta falta nos hace, también se están yendo los menos jóvenes por la misma razón: no hay trabajo, y unos y otros se van a otros puntos de la Región o fuera de ella, o incluso fuera del país y no por tener 'espíritu aventurero' para quizá no volver jamás ¡Qué drama! ¡Qué desarraigo!

Un simple paseo por cualquiera de nuestros municipios (Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín o Moratalla) nos hará ver casas y casas cerradas, deshabitadas, carteles de 'se vende', negocios cerrados y calles donde antes había más vida y ahora mucha menos. Llevamos camino de ser pueblos donde sólo quedará la gente más mayor e imágenes que ahora sólo vemos por televisión será lo cotidiano en nuestros municipios y pedanías. No es higiénico democráticamente ni desde ninguna perspectiva que habitantes de Benizar y otras pedanías de Moratalla decidieran no votar en las elecciones generales para denunciar el abandono político y la situación de marginación rural en la que viven. No, no es posible. Su reivindicación es justa, necesaria, perentoria como la de cualquier punto de la comarca.

Es necesario revertir la situación. Tenemos grandes riquezas, como antes mencioné. Ellas pueden ser nuestra salvación con una promoción adecuada que haga que la llegada de un turismo responsable traiga riqueza a nuestros municipios, potenciando el turismo de interior y eso no se hace solo con ir muy guapo el alcalde o alcaldesa de turno a Fitur y hacerse cuatro fotos más para promoción personal que comarcal. Hay que vender la marca Noroeste con convencimiento, intención, decisión, buena voluntad y más, buscando y logrando acuerdos con touroperadores nacionales e internacionales, promocionando la comarca aquí, allí, y más allá por el bien general porque, a veces, hasta en nuestra Región somos desconocidos. Pero hacen falta más cosas.

El Noroeste murciano parece un escenario de la serie Cuéntame, pero de sus primeros capítulos porque parece que aún estamos en los años 60 y 70. No tenemos ferrocarril, se suprimió hace muchos años la línea Murcia-Caravaca de la Cruz y ahora hemos perdido la única conexión férrea que nos quedaba porque al inaugurarse la variante de Camarillas que sí acorta la distancia y el tiempo entre Madrid y Murcia hace que el tren ya no pase por Calasparra. En esta pobre Región se está poniendo todo el interés en un AVE que nos llega tras pasar por Cuenca y Albacete y nos da una vueltecita por Alicante para llegar a Murcia? pero, ¿quién va a poder usar ese AVE con el desempleo imperante y salarios deprimentes? ¿No es más lógico electrificar y desdoblar la actual línea férrea que une Madrid con Cartagena pasando por Murcia y Cieza y que sí es la línea recta? Aun así no tendríamos tren en nuestra Comarca.

Por lo tanto, solo nos queda la infraestructura de carreteras que, como mencioné, son de C uéntame: de un solo sentido, llenas de curvas peligrosas, con escaso o inexistente arcén, cambios de rasante peligrosos y que año a año causan accidentes cuando no muertes directamente. Así no hay manera, así es muy complicado que alguien venga y que ninguna empresa se plantee ubicarse aquí: sin tren y sin carreteras del siglo XXI no es posible.

Desde Unidas Podemos nos vamos a dejar la piel y más allá para llevar a todas las Administraciones responsables la necesidad imperiosa de la construcción de la llamada Autovía del Norte, que enlazará Caravaca de la Cruz pasando por Calasparra con la Venta del Olivo y ahí con la A-30 que nos dará salida y entrada con Madrid y el resto de la España central y del norte; asimismo es imprescindible para nuestra comarca el tramo que unirá Jumilla con la A-30 y que a nosotros nos dará salida y entrada con la Comunidad Valenciana, Cataluña y con el llamado Corredor Mediterráneo. Es igualmente imprescindible la conexión Caravaca-Lorca, que nos enlazaría con la A-7 y también con los turistas que van a las playas de Lorca, Águilas y Almería y que posibilitaría que hicieran turismo de interior con una autovía moderna y segura, y para finalizar la conexión Caravaca- Andalucía por la Puebla de Don Fadrique que daría entrada y salida desde Andalucía.

Todas estas infraestructuras acompañadas de políticas municipales y autonómicas que fomentaran la contratación de gentes del Noroeste, el posible regreso de emigrantes forzosos y, porqué no, que otros de otros lugares que decidieran asentarse en nuestras tierras junto a la pagada mil veces Autovía del Noroeste mediante el peaje en sombra que impuso el PP como forma de financiación de la misma, vertebraría la Región y la comarca y se haría justicia con estos territorios absolutamente olvidados, lo cual sería bueno para todos porque posibilitaría la llegada de turistas de interior que se dejarían aquí su dinero y también la posible implantación de empresas que tendrían una perfecta red de carreteras que facilitaría, y mucho, la entrada de aquellas materias primas o materiales necesarios para la manufacturación de los productos que elaboren y una salida de los mismos al mercado nacional e internacional dado el punto estratégico en el que está nuestra comarca, tan cerca de Andalucía, de Castilla-La Mancha y a una distancia no importante del aeropuerto y del mar.

No puedo acabar sin este punto y aparte: mi más absoluto apoyo a los regantes del Noroeste que exigen a la Confederación Hidrográfica del Segura, CHS, más controles ante la presión de la agricultura intensiva, porque no nos podemos permitir otro #SOSMarMenor en el interior de la Región, porque mar no tenemos, pero sí muy importantes acuíferos que se están sobreexplotando y contaminando por las filtraciones de nitratos y otros productos químicos, y mi reconocimiento a la labor impagable que está intentando desarrollar el Consejo para la Defensa del Noroeste en la protección de nuestro territorio. Muchas gracias. ¿Construir castillos en el aíre? No. Justicia histórica y soluciones. Razona tu voto, porque 'lo de siempre' nos lleva al punto de partida en un giro de 360 grados.

Vota Unidas Podemos porque sí se puede si tú quieres.