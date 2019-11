Amores que matan

Es tiempo de calaveras y tenorios y de honrar a nuestros muertos, esos de los que sólo nos acordamos una vez al año ¿Qué manera tan sórdida tenemos que 'celebrar' el día de los difuntos, no creen? El tabú de la muerte, visto desde el prisma de la Iglesia, cuando la única certeza que hay al llegar a este mundo es que nos vamos a ir€ Flores a precio de oro, colas de coches en las entradas de los cementerios porque toca, ¡ay las tradiciones!

Siempre me ha resultado fascinante y mucho más sana la manera que tienen de recordar a sus seres queridos ausentes en Méjico. Al margen de la moda de las calaveras mejicanas y coronas de flores, lo verdaderamente importante es cómo recuerdan de manera feliz a los que faltan, cómo fueron en vida, cómo festejan con alegría y un respeto, que me atrapa.

Últimamente tengo la sensación de que a nuestros políticos les pasa como a nosotros con el día de difuntos. Con la llegada de las elecciones es cuando de repente se acuerdan de los ciudadanos. Ayer arrancó la campaña electoral, y verán como ante la catástrofe medio ambiental más importante jamás vivida en la Región, el estado del Mar Menor, vamos a aguantar a los diferentes candidatos utilizarlo sin escrúpulos. Y desde aquí les digo: ¡No lo quieran tanto y quiéranlo mejor! Esto sí que me parece terrorífico y no la noche de Halloween.

¡Qué pena! En vez de celebrar y disfrutar de nuestra laguna salada en vida, la estamos recordando después de muerta o 'clínicamente muerta'.

Me parece obsceno ver que no se hace autocrítica, me parece insultante ver al presidente de la Comunidad a lo predicador en un acto de partido forzando la afonía, tirando balones fuera y señalando con el dedo a otros. Debe ser como Albert Rivera, que como él no había nacido durante la época de Franco, lo que pasara con su exhumación pues le da igual, y en el caso de López Miras y las barbaridades ecológicas e ilegalidades que se han cometido durante más de veinte años, como no estaba, pues ya si eso, le exigimos a Sánchez todo lo que no hemos sido capaces de hacer nosotros.

¿Y qué me dicen del PSOE regional? Ni está ni se la espera. No le veo por ningún lado. Falta sangre en las venas que conecte y contagie. Está pasando de puntillas ante lo que podría haber sido una oportunidad de alternancia política sana y necesaria, después de veinticinco años. Al menos esperaba y espero una oposición dura, a la altura de las circunstancias y necesidades de nuestra Región que sigue teniendo encima de la mesa los mismos problemas de hace veintes años y no me cansaré de repetirlo. Conesa, espabila.

Una cosa les digo y espero que estén de acuerdo conmigo: más allá de intereses de partido, de sumar Gobiernos regionales a la cuenta de resultados nacional, etc . Ante la exhumación de Franco o la catástrofe medio ambiental del Mar Menor, nuestros políticos tendrían que haber cerrado filas en torno al Gobierno de Sánchez. Son cuestiones de Estado, ese que tanto reivindica la derecha de las banderas y los balcones, pero que no sabe estar a la altura cuando de verdad toca.

Ahora, con el Mar Menor, vuelven entre todos a perder la oportunidad de demostrarnos un interés real por construir, ayudar y salvar una situación que parece insalvable, tanto por el terrible daño sufrido como porque no saben qué hacer y lo único que veo son recaditos en tuits, recaditos en actos de partido o electorales, mientras la sopa verde ha vuelto.

Igual que ha vuelto como el día de la marmota, la campaña electoral. Qué despliegue del PP: lectura de huella dactilar de Teodoro a lo Blade Runner, pantalla led XXL y festival del humor incluido que corrió a cargo del presidente del partido regional. Al parecer somos invisibles en Madrid y la culpa la tiene Pedro Sanchez. Manda huevos, Fernando. Se nos olvida todos los años de Gobierno del Partido Popular a nivel nacional y cómo hemos sido igual de invisibles. Por favor, sólo pido autocrítica.

El resto de formaciones lejos de altavoces, leds y despliegue a lo Trump, tiraron del tradicional cartel y pegada en los paneles que se instalan en la apital. Y todo en la noche de Halloween, poético.

2 de noviembre, día de difuntos, háganme un favor y no dejen nada por hacer en vida, no se queden con el «y si€», luchen por lo que consideren que merece la pena esa lucha, como las 55.000 personas que el pasado jueves se manifestaron en Cartagena pidiendo soluciones urgentes para salvar la laguna, para salvar nuestro futuro. #SOSMARMENOR