Cadena perpetua para mujeres

Cada vez que escucho a alguien decir que no entiende cómo un inmigrante o una mujer puede votar a Vox, resuena en mi cabeza el eco de aquella otra frase: «No entiendo cómo puede haber obreros que votan a la derecha». Y cada vez que alguien dice ese tipo de cosas suena la campanilla de un asesor de comunicación de Santi Abascal o de Pablo Casado que acaba de ganar sus alas. Porque el caso es que, lo entienda usted o no, ese tipo de votantes no solo existe sino que va en aumento. ¿Que no se explica usted cómo es posible? Pongamos un ejemplo.

Cadena perpetua para violadores. Ahí lo tienen. Vox es el único partido que defiende realmente a las mujeres porque pide la cadena perpetua para violadores. Es un ejemplo típico de su estrategia de comunicación: lanzan una bomba y, mientras los demás acuden a apagar el fuego, consiguen que todo el mundo hable de ese tema y, de rebote, que todo el mundo hable de ellos. Cadena perpetua para violadores. No importa que nueve de cada diez violadores se reinserten después de cumplir su pena y nunca más vuelvan a cometer el mismo delito. No importa que todo el ordenamiento jurídico español, y de cualquier país democrático, esté orientado a la justicia, a la reinserción, y no a la venganza. No importa que la cadena perpetua produzca, como demuestran todos los estudios, sociedades de hecho más peligrosas y desprotegidas. E importa menos todavía que sean las políticas activas contra la violencia de género las que de una forma invisible, compleja y siempre difícil, nos puedan ofrecer una sociedad más igualitaria y más segura para las mujeres. Cadena perpetua para violadores. Una vez que se ha lanzado la bomba, ya no importa nada. Y debe ser siempre una bomba muy potente, para que su estruendo y su resplandor hagan estallar con ella cualquier tipo de argumento. Tan brillante y abrumadora como un montón de contenedores y coches en llamas.

Así que yo creo que, llegados a ese punto, lo que hay que hacer siempre es darles la razón. Cadena perpetua para violadores. Vale. ¿Para asesinos? Aún más. Y como los que defienden el aborto defienden el asesinato masivo: Cadena perpetua para todos los progres, las feministas, el colectivo LGTBI y demás pervertidos, vagos y maleantes. Por ahí van los tiros, ¿no?

Y, por supuesto, cadena perpetua para las mujeres. No para todas, claro, para las decentes y honradas no. Cadena perpetua solo para las que abortan o estarían dispuestas a abortar, es decir, para las que practican sexo por pura diversión, que no es diversión, que es vicio. ¿Y las que han tenido que tomar la píldora del día después (por el descuido de un hombre)? A esas también; cadena perpetua.

Llegados a este punto, solo nos queda una última duda. No sabemos quién puede estar a favor del asesinato masivo de bebés. Lo que sí sabemos es quién estuvo a favor de su robo sistemático y organizado. ¿Pedimos también ahí la cadena perpetua?