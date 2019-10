SOS Mar Menor

Creía que no hay nada más triste que un pájaro herido, y hace unos días he visto pececitos en el Mar Menor muertos, con sus boquitas abiertas, buscando el oxígeno que ya no tienen, y sus ojos mirándonos con tristeza y miedo, entre los últimos estertores y la llama de una vida que se apaga, tan salada y tan dulce, pececitos de una laguna hermosa que tuvieron como cama y cementerio y que ahora han quedado por allí, muertos; y de los que aún veremos más, porque faltan los que quedaron debajo de las aguas y ahora subirán a la playa a una desembocadura sin aire, sin vida, sin territorio amable.

Una vez dije que creía en San Francisco de Asís, en el sabio Salomón y en los ecologistas como Pedro Costa, porque ellos, todos, creen en que se puede hablar con los animales, incluso los que dicen que con salvajes, y que los más pequeños, ellos, los pequeños animales, pensarán que con quien no se puede hablar es con el hombre. Y tienen razón.

Nosotros hemos matado el Mar Menor, ha sido un asesinato no inocente, previsto, remediable, sentido y sanguinario también. Fuimos los agricultores con los nitratos, pesticidas, herbicidas y las aguas dulces guardadas para peores años, robadas, se podría decir. Los hemos matado, uno a uno, a todos los pececillos del Mar Menor cuando hace muchos años abrimos el Estacio y vinieron nuevas especias que nunca habitaron esta hermosa laguna, cuando salaron un mar que no era el Mediterráneo, sino uno de los más hermosos lugares del agua reposada, única en Europa.

Hemos matado a esos peececitos que ahora ya no tienen oxígeno porque hicimos urbanizaciones y tiramos el agua de nuestras casas directamente a ese mar. Hemos sido asesinos de nuestra belleza marina, culpables como los pescadores de fin de semana o más, que usaron sus barcos y llenaron de aceites usados el camino por donde se adentraban a la mar. Hemos matado el mar y su futuro, el Mar Menor, aquel que hubo con sus balnearios y sus pequeñas olas, el que nos enseñó a nadar y el que nos dejaba descansar los días que íbamos a verlo, a través de sus hermosas y goyescas puestas de sol.

Hemos matado miles de peces, miles de peces ya enterrados dios sabe dónde, y nosotros ahora no sabremos cómo arreglar este asunto de la culpabilidad, la del Gobierno regional, sobre todo, la de las comisiones científicas y todas aquellas personas que se han fotografiado para decir que lo iban a salvar cuando iba muriendo poco a poco, sin remedio.

Han muerto miles de peces de una riqueza tan bella como limpia a manos de los más idiotas misioneros de la zoología. Pececitos amigos, conocidos, que hemos visto darnos su calor y su brillo, antes de convertirse aquellas aguas en sopa verde y con la muerte en sus talones. Y es ahora cuando me creo que si los pajarillos heridos son algo triste, lo son más los ojos y las bocas de los pececitos del mar buscando un poco de aire para sus branquias.

Que en paz descansen todos y tantos inocentes amigos nuestros, y unámonos, el próximo día 30, de corazón, al SOS Mar Menor contra este crimen ecológico.