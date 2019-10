Política y Mar Menor

Desde Cartagena. «Castejón tal vez nos esté pidiendo que hagamos como ella, que nunca ha levantado la voz contra la agricultura intensiva, que nunca ha exigido el control de las grandes extensiones agrarias que han llenado de nitratos nuestros campos, nuestras aguas subterráneas y, por supuesto, nuestro Mar Menor. ¿Cuándo ha liderado ella la petición del cese de los vertidos?»

El sábado 12 de octubre, día de la fiesta nacional, asistimos estupefactos a la muerte en directo de una de nuestras joyas naturales, el Mar Menor. Todos vimos cómo cientos de miles de peces, cangrejos, anguilas, y otras especies propias de un ecosistema natural único, huían y se suicidaban en la orilla, buscando el oxígeno que no encontraban en el fondo de la laguna.

El 12 de octubre, el día en el que nuestros Gobierno regional y municipal de Cartagena ensalzaban nuestra bandera, en un alarde de defensa de la patria, nuestro Mar Menor se moría. Pero ¿qué es defender la patria? ¿Qué significa tener la bandera más grande cuando nuestra naturaleza, la que nos permite vivir y respirar, se está muriendo por culpa de los salvapatrias?

Pero hoy no os quería hablar de banderas, y sí de la defensa de nuestra patria chica, nuestra tierra, nuestro Mar Menor. Y es que esta 'nuestra alcaldesa,' Ana Belén Castejón, ha lanzado un mensaje para los cabeza de lista de las próximas elecciones generales: «Saquen al Mar Menor de la campaña electoral, no hagan política con él, trabajemos de forma unitaria, pongámonos manos a la obra», y ese mensaje de la máxima responsable de nuestro Ayuntamiento me ha transmitido unas ganas irrefrenables de no callarme y contar todo lo que Ana Belén Castejón, la que pide ponerse manos a la obra, ha hecho desde el Ayuntamiento para salvar al Mar Menor, la que argumenta que «cada milésima de segundo es vital para sacar de la UCI al Mar Menor».

En primer lugar hay que decir que la que nos pide que nuestros cabezas de lista dejen de hacer campaña con el Mar Menor lleva al frente del Ayuntamiento más de cuatro años, primero de vicealcaldesa, y después de alcaldesa, y siempre con la responsabilidad del área de medio ambiente, la misma que no ha movido ni un dedo para frenar la degradación del Mar Menor.

Nos pide que estemos callados quien impulsó la construcción del Residencial de Los Flamencos, a menos de cincuenta metros del paraje protegido de Las Salinas de Marchamalo, una mole de diez pisos que no solo contamina visualmente el espacio natural, sino que enladrilla todavía más las orillas de nuestro maltrecho Mar Menor. Se le ofreció negociar una permuta con la empresa constructora por otro terreno urbanizable en el municipio, pero no consintió, no aceptó ni por un momento poner en marcha esa posibilidad.

Ella es la alcaldesa que inauguró este pasado verano un hotel de lujo en la misma orilla de las playas de Los Urrutias, ese pueblo olvidado por las Administraciones, un pueblo que clamaba soluciones porque se estaba muriendo a la misma vez que la laguna salada.

Nos dice Ana Belén Castejón que no hagamos política con el Mar Menor, tal vez nos esté pidiendo que hagamos como ella, la que nunca ha levantado la voz contra la agricultura intensiva, la que nunca ha exigido al Gobierno regional que controlase las grandes extensiones agrarias que han llenado de nitratos nuestros campos, nuestras aguas subterráneas y, por supuesto, nuestro Mar Menor. ¿Cuándo ha liderado ella la petición del cese de los vertidos?

Y no hablemos de cómo ha trabajado para impedir que los metales pesados de la Sierra Minera lleguen al Mar Menor. Empezando porque todavía no ha resuelto las obras de canalización de los pluviales en el pueblo del Llano, donde los niños tienen elevados índices de plomo en sangre, y después de denunciarlo los vecinos durante años, todavía llegan a las calles del Llano las aguas rojas cargadas de veneno, que enferman a sus vecinos, unos vecinos y padres y madres que tienen que montar plataformas para poder exigir lo mínimo, que es el derecho a la salud.

Pero además es que tampoco hace nada para que la CHS limpie y mantenga las ramblas, como la de Mendoza, que baja cargada de metales pesados de la Sierra Minera, y de las escorrentías de las balsas mineras sin restaurar, como el sangrante caso de la Yenny, llevando todos esos metales pesados y peligrosos para la salud y el medio ambiente a los grandes campos de cultivo, y finalmente al Mar Menor, en el paraje de Lo Poyo, dejando un paisaje desolador a su paso.

Y la rambla del Albujón, ¿qué ha hecho Ana Belén Castejón para mantener limpia una rambla donde cada gota fría, y ahora DANA, no arrastre muebles, basuras, escombros, hasta ruedas y trozos de coches, rambla abajo, con la fuerza del agua, todo hacia el Mar Menor? Solo ha corrido ante las denuncias de grupos municipales como el nuestro, que hace política para la conservación de nuestro medio ambiente.

Dejar de hacer y dejar pasar también es hacer política. Estar callada también es hacer política, la política de los políticos mediocres que solo se mojan para beneficiar a los de siempre, pero no para salvar y proteger al pueblo ni a nuestro entorno natural. Eso es lo que nos pide la señora alcaldesa de Cartagena, que saquemos al Mar Menor de la política, algo que ella lleva haciendo durante mucho tiempo.

El ayuntamiento de Cartagena es corresponsable del desastre medioambiental del Mar Menor, y tal vez lo que necesita el Mar Menor es que Ana Belén Castejón deje de hacer política para que pueda recuperarse antes, esa política que solo ha servido para degradarlo más, y para que veamos escenas tan terribles y terroríficas como la muerte en directo de miles de peces que ya no tienen oxígeno para respirar porque se lo hemos robado.

No, Ana Belén Castejón, no vamos a seguir su consejo, y no vamos a sacar de nuestra campaña electoral el terrible desastre y la desgracia que sufre el Mar Menor, porque nosotros sí que creemos en él y en su recuperación, y para eso hay que denunciar y ponerle nombre a los responsables de su muerte, para que el pueblo sepa a quién tienen que elegir para salvar de verdad al Mar Menor.