Cuando un amigo se va...elegía por José Luis Franco Muñoz

Cuando un amigo se va... para no volver, se te iluminan los recuerdos y se oscurece el alma. Se te amontonan las vivencias: las de niñez y escuela; las de adolescencia, juegos y sueños; las de juventud, amores, planes y emociones. Se te aparece, una y otra vez, su rostro afable y leal, su disposición permanente, su fidelidad a toda prueba, su comprensión infinita y su afecto inexplicado y suficiente.

Cuando un amigo se va... el paisaje te mortifica, porque querría ser el mismo, sin su presencia, pretendiendo permanencia, sin respetar el vacío que ha dejado: como si todo pudiera seguir igual. Las calles compañeras, los rincones cómplices, los hitos aventureros en piedra y árbol, cabezo y llano: todo te duele, todo te pesa.

Cuando un amigo se va... te miras a fondo por ver tu culpa. Que siempre, siempre, te hallas en falta: o no atendiste a su mirada suplicante, aun opaca y escurridiza; o confiaste en que, siendo una mala racha, enderezara el rumbo, resurgiera la vida y todo volviera a ser igual; o mirabas a otros, que estaban cerca, y los cargabas, incluso con tu parte, en la tarea de apartarlo del fatal itinerario.

José Luis Franco Muñoz nació a pocos metros de donde yo nací. Su padre era carpintero en Renfe, igual que el mío. Fuimos a la misma escuela, con escasos detalles de diferencia (era un año menor que yo). Jugábamos hasta la alegre extenuación, con nuestra pandilla de amigos del escueto y ferroviario barrio del Paso a Nivel, imaginándonos papeles de fantasía, tomados siempre del (escaso) cine que veíamos, con caballos de caña y palmera, y revólveres de piedra tallada. La separación, por la brusca intrusión del internado en mi vida fue cruel pero insuficiente, y con mis vacaciones retomábamos, siempre entusiastas, el hilo de nuestras vidas, en las que cada vez contaba más la playa y el verano.

Cuando se examinó de ingreso de Bachillerato, que entonces se hacía más o menos con diez años, y al que me había adelantado, lo acompañé, junto a su padre, al instituto Alfonso X, en Murcia; y heredero de un humor familiar socarrón, perenne e inteligente, nunca supe cuánto bromeaba cuando me contó que, en la prueba, le habían preguntado por las patas (el número) de un trípode, y por la leche (el color) de una cabra negra. Como yo hacía la Formación Profesional y a él eso le gustaba, le pasé mis primeros libros de Electrónica y mis métodos de Inglés; creo recordar que, siempre inclinado al trabajo técnico, le hubiera gustado volar, como yo. Se integró no obstante en el negocio de sus hermanos mayores, donde siempre ha permanecido. Gracias a esto (a que era una tienda de ferretería, motos y electrodomésticos) nuestros años juveniles dispusieron, primero, de un achaparrado y entrañable Renault 4-4 y, luego, de la increíble Citroën 2 CV, modo furgoneta, que llamábamos cariñosamente Julieta y en la que encontrábamos acomodo (es un decir) hasta media docena, incluso más, de festivos y un punto irresponsables miembros de la colla. Me gustaba acompañarlo, en mis vacaciones, repartiendo frigoríficos por las urbanizaciones, sudando con él por escaleras y estrecheces; que ya nos reencontraríamos, luego, en la alegre y confiada noche aguileña. En ese entorno, precisamente, de la tienda de Franco, bien conocida en Águilas durante décadas, fraguamos también nuestros amores, y la dependienta Mary y su amiga y vecina Pepi acabaron siendo nuestras esposas, y siempre amigas.

El no vivir en el pueblo y el afectarme cambios sustanciales en mi vida, tan imprevistos como, incluso, broncos, impusieron distancias, que no desencuentros. Pero durante años yo he sometido mi militancia eco-política a todo lo demás; y así ha sido cómo, en muy breve espacio temporal, me encontré, sorprendido y dolido, con que José Luis se encaminaba, encerrándose en sí mismo, hacia un final inevitable, que parecía alarmarnos más a los que lo queríamos que a él mismo. Nos encontrábamos, nos reíamos, incluso volvíamos sobre pasadas aventuras, pero el proceso avanzaba veloz y yo no sabía si adaptarme a él o irrumpir sin tiento, optando, no muy meritoriamente, por mirarme hacia adentro y bucear en los caminos que anduvimos juntos, buscando las claves de mi impotencia.

Me he interrogado sobre mi posible vida en el pueblo, donde habría podido encontrar fácil y tranquilo discurrir como empleado de Renfe ('oficinista de la Compañía', decía mi madre, expresando su mayor deseo), trabajando a unos metros de la casa donde nací. O quién sabe qué otro destino, incluso de carácter político, en Águilas o en la región. Y habría prolongado, con solidez creciente y en la geografía de siempre, mis lazos de amistad y mis afectos más profundos, manteniéndome dentro de ese círculo, tan perdurable, que nos entrelazaba con muy estrechos vínculos, tanto vecinales como familiares (Ahí estuvimos, despidiéndolo, su primo Manolín Franco, lateralmente primo mío, Paco el del Molino, primo mío y de Manolín, y los dos Migueles, Jiménez y Cegarra, siempre fieles e igual de trastornados que yo? más todos los demás).

Pero, por una parte, nunca fui libre de elegir, o al menos no lo fui en los años decisivos, sino que fui objeto de cambios y derivas, en gran medida, de trazo ajeno. Y por otra, el propio discurrir de las cosas me ha hecho dudar de si habría hecho frente, con un mínimo de éxito, a la presión psicológica del agobio y la asfixia que imponen, inevitablemente, los mundos escuetos. Lo que no ha impedido que, perdiendo a mi amigo y evocando otras circunstancias, me turben y amarguen las dudas del desarraigo (en definitiva, ¿mereció la pena?).

No puedo recriminarme haber descuidado obligaciones hacia esta tierra y mi gente, pero sí interrogarme, seguramente, sobre las variaciones de otras vidas posibles, seguro que más pausadas y apacibles, con más paseos frente al mar y coloquios de brisa y palmeras, con el continuo recomponer de los años y sus gozos, con los amigos de siempre, alineado con sus cuitas y pegado a sus avatares, siempre próximos, comunes e inteligibles: siendo uno más, y ya está.

Cuando un amigo se va... y se te escapa, quisieras correr tras él, escrutando el pasado, engañando al tiempo. Es como si descubrieras que siempre merecemos dolernos por estas pérdidas, por él y por nosotros ya que, con estas desapariciones que tanto intranquilizan, algo muy hondo e irreparable muere en nosotros. Perdiendo a José Luis, amigo y compañero del alma, he perdido pasado y memoria, afecto y alegría, presencia y sombra... pero también sosiego.