El secreto de Askia

Lucas ha empezado este año Primaria. Ya va al cole de los mayores y su fila ya no es contra la pared. Lleva libros y libretas en su mochila y estudia ciencias en inglés. Su figura caminando hacia la clase me recuerda a los dibujos de Goscinny del Pequeño Nicolás. Este año además ha empezado a jugar al baloncesto. Después de un paso efímero por el judo, parece que la canasta va a ser lo suyo. No que sea una estrella, que va a ser lo que le guste. Lo de jugar bien o mal es anecdótico. Con unas pocas clases con el Ucam Murcia Club Baloncesto le ha bastado para darse cuenta. «En unas semanas ganaré a los hermanos al 21», dice sudando después de trabajar duro el bote a dos manos. Le motiva.

Es una personita interesante, Lucas. Pero nunca le había visto tanto interés en algo. Más allá de superhéroes, dinosaurios y los superzinks que ha coleccionado desde que era un bebé. Así que en casa ahora estamos retomando afición por el baloncesto. Hasta sus hermanos han dejado un poco el fútbol de lado y han cambiado la hora de Fortnite por la hora de 2k. Y con todo esto ha surgido un ídolo: Askia Booker, el mvp del UCAM Murcia. Fenómeno de convergencia sideral, convertido en superhéroe gracias al campañón de este año con el gran Salva Espín dejando su sello. Esta Navidad Lucas ha pedido un pañuelo rojo para el pelo para sus entrenamientos de basket.

En la primera tutoría, la que se hace a principio de curso, repasamos todo lo que tendrá que hacer este año Lucas. Le tocará esforzarse, y le cuesta, como a todos. Bueno, como a su padre al menos. Leer, escribir, estar atento, relacionarse bien€ Lo normal. El otro día me hacía preguntas de baloncesto. «Papá ¿Por qué Booker las mete desde tan lejos?». «Debe ser porque escribe mucho», le dije€ «¿Y eso?», contestó con todo el interés del mundo. «Porque si escribes mucho fortaleces la muñeca y para tirar triples no hay nada mejor». Se quedó con la boca abierta. Se lo contó a sus hermanos. A sus amigos. A los amigos de sus hermanos; se hizo viral en el recreo. Hoy, al llegar a casa, lo primero que ha hecho ha sido ponerse a hacer la ficha y a escribir 'baloncesto' unas cuantas veces. Estoy seguro de que Askia Booker tiene una caligrafía espectacular y que sabrá guardarnos su secreto. Y qué maravilla es ver ilusión en lo que hace un niño. Vale.