Polvo en los zapatos

5 de septiembre

Francisco Ros. El primer escritor al que conocí en Murcia, hace ya la friolera de treinta años, fue Francisco Ros. Mi amigo y compañero de piso Javier Egea me había dado a leer varios relatos suyos premiados, que me sedujeron, y un día nos plantamos en Mula, donde él vivía y aún continúa (espero que por mucho tiempo) viviendo. Como funcionario municipal, custodiaba las llaves del imponente castillo de los Vélez, por cuyas estancias nos guio€ O tal vez sólo nos prestó las llaves y lo visitamos por nuestra cuenta, no lo recuerdo. Años después conocí mejor a Paco, durante las llamadas 'cumbres literarias' de Mula, pero él había borrado de su memoria ese encuentro.

Heredero de Umbral («se ha muerto mi hermano», declaró cuando su fallecimiento), una vez me contó que, de joven, había ejercido de cartero en su pueblo. Los habitantes de los barrios más humildes, que recibían correspondencia de familiares emigrados, eran a menudo analfabetos, y Paco se veía obligado a leerles sus cartas en voz alta. «Podrías sacar una buena novela de ahí», le dije. Esta noche, desvelado, me ha sorprendido verlo por televisión en un antiguo documental junto al cantautor aragonés José Antonio Labordeta, quien le atribuye «una socarronería casi baturra». Le escribo a Paco. Me revela que, aunque Labordeta y él parecen caminar solos por las calles de Mula, había un centenar de personas espiándoles desde los portales.



6 de septiembre

Belleza de lo anodino. A sugerencia de José Antonio Molina (últimamente sólo compro libros nuevos por recomendaciones personales) leo El caminante, cómic del japonés Jiro Taniguchi. Desconcertante al principio, este manga alejado de cualquier estereotipo termina entusiasmándome€ aunque quizá no sea ése el verbo más adecuado para expresarlo. Hay que tener valor para hacer algo tan nulamente comercial. En las historias (si se las puede llamar así) de Taniguchi no existe prácticamente argumento. Con un amor por el detalle que recuerda a Hergé, el autor pasea a su protagonista por un paisaje urbano o semiurbano donde no ocurre nada digno de ser contado.

Busco a Taniguchi en Wikipedia. Muerto en 2017 con 69 años de edad, una vez declaró: «Siento apego por las pequeñas cosas que suceden a diario; las observo con cuidado y reproduzco esos aspectos insignificantes a los que las personas no suelen prestar atención». En efecto, los mangas de Taniguchi parecen compartir espíritu con los haikus y nos hacen reparar en la belleza de lo anodino, de lo inocuo, de lo irrelevante. En sus viñetas hay semáforos, parques, vías de tren, solares, ancianos, postes de tendido eléctrico, antenas, gatos, farolas, señales de tráfico, ropa colgada, pájaros, lluvia.

El innominado protagonista, casi carente de rasgos asiáticos, pasea entre todos estos elementos cuando sale de su trabajo o se dirige a él. Su rostro es la estampa de la serenidad, o de una felicidad serena. Deja que su curiosidad casi infantil lo demore en cosas triviales. De proceder de otro autor, un libro así se nos caería de las manos. No es el caso de Taniguchi (al menos, una vez que se ha conseguido penetrar en su mundo mental). En este mismo diario he intentado hacer varias veces algo parecido, narrando con todo detalle meros paseos por Murcia o Cartagena; tal vez sea ésa una de las razones de que me atraiga su propuesta.



7 de septiembre

El balcón. Hace un mes compré una mesa del tamaño adecuado para instalarla en el balcón y permitirnos comer en él. Desde entonces, hemos conquistado un nuevo espacio para el hogar y lo usamos a menudo. Hoy cenarán aquí nuestros amigos Susi y Juan Antonio. Media hora antes, empiezo con los preparativos culinarios. Primero, una ensalada a base de tomate negro, aceitunas verdes y trozos salados de bonito y de caballa (también llamada estornino o biso: nada varía tanto de una provincia a otra como la denominación del pescado). Luego, sendos platos de mojama y almendras, y de queso de cabra, chorizo y varias clases de morcón.

En cuanto llegan nuestros invitados, echo a la plancha costillas de cordero y tiras de tocino de cerdo. Destapono una botella de Vega Sicilia que, tras treinta años almacenada bajo las escaleras, corría el peligro de avinagrarse como nos ha ocurrido con otras (mejor no pensar en su valor; me las regaló mi padre cuando era poco mayor que yo ahora). También damos buena cuenta de un par de botellas de Somontano que traje de Barbastro. Hablamos de la Administración (en ella trabajamos los cuatro), de viajes, de sexo, de política. La nuestra es ya una amistad antigua y existe poca gente con la que nos sintamos tan a gusto. Estamos cenando en el balcón y, sin duda, todo cuanto decimos puede oírse desde la calle y casas vecinas.



8 de septiembre

Domingo y bicicleta. Puesto que ayer trasnoché y bebí, hasta media mañana no me hallo en condiciones de coger la bicicleta. Hace poco la engrasé y ahora me deslizo con suma suavidad por las calles del pueblo. Reina una atmósfera templada y las nubes tamizan el sol. Al pasar por detrás del hospital, reparo en unos grandes depósitos blancos de oxígeno. Me fijo también en un grupo de ancianos que, sentados en sillas de ruedas, forman corro en el antepatio de un asilo (una densa arboleda los oculta a los viandantes). Mientras recorro los aparcamientos vacíos de un gran centro comercial (es domingo) observo cómo un hombre pasa la aspiradora por el interior de su vehículo.

Siento una extraña calma, una suerte de felicidad, y, de repente, adquiero consciencia de estar contemplando el mundo a través de los ojos de Jiro Taniguchi (o a través de su mente), demorándome en los elementos más nimios y consabidos de mi entorno habitual, pero como si fueran algo nuevo, como si los viese por primera vez... Sigo aún bajo ese estado cuando empiezo a pedalear por la huerta: un burro atado, una vieja grúa oxidada e invadida de hierba, un tipo empacando alfalfa con una máquina. Bendito seas, Taniguchi. El artista verdadero es aquel que nos hace ver el mundo desde una perspectiva distinta.