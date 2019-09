El Íbex nos lleva a las urnas

Cuando Pedro Sánchez compareció ante los medios, el pasado 18 de septiembre, para anunciar que habría elecciones el 10 de noviembre, su rostro estaba desencajado y su intervención no fue precisamente un prodigio de exhibición dialéctica, firmeza en los principios y fortaleza en el discurso. Balbuceaba y su verbo era embotado, hasta el punto de que llegó a quedarse en blanco, durante quince segundos, ante la pregunta de un periodista. Como dijo esos días el humorista Buenafuente, «Sánchez tenía la cara del que no quería ir a esa rueda de prensa». ¿Significa esto que el PSOE no quería ir a elecciones? En absoluto, Sánchez y los suyos las querían, claro, pero no en el sentido anhelante de la expresión, sino en el de quien se ve impelido a tomar un camino lleno de peligros e incertidumbres porque, habiendo otros dos alternativos, uno es incompatible con su naturaleza y el otro le está vedado.

Efectivamente, Sánchez no quería pactar con Unidas Podemos (ni coalición ni programa) y no podía hacerlo con Ciudadanos. No le quedaba otra salida que las urnas de noviembre. Urnas que encierran peligros para el conjunto de lo que podríamos llamar, convencionalmente, la izquierda, pero sobre todo para el PSOE, partido que aparece ante la ciudadanía como el principal responsable de la repetición electoral. Y que se enfrenta a cuatro escenarios posibles tras el 10N, tres de los cuales nefastos para sus intereses: el predominio de las derechas, la imposibilidad de sumar con Cs por su derrumbe y la mayoría del PSOE con la izquierda y PNV, sin necesidad de los independentistas (fin de las excusas). Todas ellas situaciones tremendamente incómodas para los socialistas. De ahí la actitud de Sánchez el día de la rueda de prensa, así como el nerviosismo del que hacen gala sus compañeros en estos días preelectorales.

Esta situación tan endiabladamente inestable se debe a que la agenda de este país, desde el advenimiento de la democracia, no la marcan los actores políticos, sino quienes no se presentan a las elecciones pero realmente mandan. A este respecto, sorprende el poco eco que se hicieron los medios de un hecho que tuvo lugar el 29 de abril, al día siguiente de los comicios que vamos a repetir. Entonces se hizo público un informe de los analistas del Banco Santander para sus inversores en el que se decía textualmente que «la coalición entre PSOE y Ciudadanos complacería a los mercados financieros'». Obsérvese la situación: el banco más fuerte de la eurozona, el más capitalizado del Ibex35, señalando el tipo de alianzas políticas que se deben producir en España. Absolutamente en ningún país de Europa un poderoso banco hubiera instado una determinada orientación del devenir político. De hacerlo, el escándalo hubiera sido de proporciones mayúsculas. Aquí no pasó nada. Nadie se rasgó las vestiduras. Pero es que ese mismo día posterior a las elecciones, la CEOE, la gran patronal, quizá más consciente de que a estas alturas de la película resultaba quimérico pedir un acuerdo de gobierno entre Sánchez y Rivera, solicitaba la abstención de Ciudadanos y PP ante la investidura del candidato socialista. Tampoco se produjo reacción alguna. En los meses posteriores, en la medida que se constataba que esa abstención también devenía imposible, la CEOE ya pedía, sin ambages, elecciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez fue modulando sus planteamientos, a lo largo de estos meses, en función de los progresivos requerimientos que públicamente hacía la patronal. Cuando se decidió repetir elecciones, al no haber otro medio para evitar un Gobierno de coalición de izquierda, la tarea llevaba implícita la destrucción de Unidas Podemos: era la única forma de compensar el coste que inevitablemente supondría para el PSOE generar tal nivel de frustración entre el electorado progresista. Y a tan noble y patriótica tarea se empeñaron Iván Redondo y la Brunete mediática de Moncloa. Y en eso están. Seguro que así consiguen que Sánchez y John de Zulueta, del Círculo de Empresarios, puedan dormir tranquilos.