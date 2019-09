Hermosas mentiras

Dice la tradición ancestral que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Nada lo impide, y de hecho es una expresión muy afortunada, pues el diablo fue quien acabó provocando que la primera pareja humana, después de la desobediencia en el Paraíso, tuviera que cumplir el castigo bíblico de ganarse el pan con el sudor de la frente, es decir, de emplear para su sustento los medios técnicos, empezando por primera vez la producción artificial de alimentos, no basada en la simple recolección de cuanto se encontraba a la mano en el Jardín del Edén. Gracias al diablo conoció la humanidad la agricultura y la ganadería. Dios escribe derecho con renglones torcidos.

El diablo es, pues, el detonante de la técnica, y en este sentido, como al final todas las mitologías concuerdan, está emparentado con Prometeo, rival de Zeus que tanto quiso enseñar a los hombres y que de igual forma nos podría haber dicho «seréis como dioses». De esta manera llegamos a establecer, consecuentemente, el principio demoníaco de la técnica y de todo cuanto es en apariencia obra humana salida de manos humanas, incluyendo el arte más delicado, puro y elevado.

Si se sienten muchos escrúpulos por el término'demoníaco' puede optarse por 'prometeico', que tanto da. El artista tiene, pues, rasgos prometeicos, aunque ahora la industria de la mentira y del artificio se ha democratizado mucho, y casi cualquiera puede sentirse autorizado para aspirar a la condición de artista. Si Pigmalión, bajando la mirada, se enamoró de su propia creación, de la obra elaborada por sus mismas manos, hoy millones de pequeños pigmalioncillos se enamoran de imágenes por ellos mismos proyectadas en redes sociales, de los textos que publican o de los montajes que difunden. Si, en un nivel superior de enamoramiento, es su propio yo icónico lo que exhiben y distribuyen dando a entender que hacen grandes proezas para ser admirados por ello (como vestir una determinada prenda o seguir ciertos hábitos de alimentación) dejan de lado a Pigmalión y rinden culto directamente a Narciso, amantes de su propio reflejo, no en las aguas, sino en las pantallas de innumerables dispositivos electrónicos. Comprobamos una vez más la validez inmortal y atemporal de las mitologías.

Aunque en esencia apunta a lo verdadero y constante, todo lo artístico tiene un claro elemento de ficción, de imagen, y por lo tanto, de mentira. Hay que conceder que verdad y mentira son hoy más que nunca términos opacos que se solapan y se contaminan mutuamente. En la era en que triunfa la exactitud de la ciencia y se ha erigido un altar a la técnica, todo es verosímil pero pocas cosas son realmente ciertas. La mentira y la verdad se han maridado. Hoy nada es esencialmente cierto ni falso, todo depende. Eso dicen los sabios del día. La nostalgia de la certeza, si excluye la naturalidad de la mentira, siempre está condenada a ser un error, pues nada cierto hay ni hubo en la vida, así que anhelar la verdad no conduce a nada, salvo a su fabricación artificial por parte de nostálgicos, que como es natural incurren en ensoñaciones y falsificaciones, es decir, en nuevas mentiras. Estos creadores de sombras chinescas suelen sumergirse en un fanatismo tan peligroso como poco imaginativo.

Pero la mentira arrastra una fama quizá demasiado injusta. Pues no siempre ha sido malvada y culpable. Reconozcamos, al menos, que hubo una época maravillosa, aunque ya muy lejana, en que la mentira podía ser bella e incluso perseguía un buen fin moral. Los adúlteros mentían por no herir la sensibilidad de sus parejas, y así nacían grandes poetas. Incluso había compositores que atribuían sus obras a artistas ya fallecidos que les superaban para otorgar a sus creaciones, que tanto amaban, la dignidad que ganarían con la antigüedad y la genialidad del padre putativo, aún a precio de ocultar el nombre del verdadero autor. En su extravío moral, no dejaba de ser una mentira abnegada, buena, noble e incluso original y evocadora. Así, según parece, en 1945 Remo Giazotto atribuyó un adagio al compositor barroco Tomaso Albinoni, cuya partitura, según una hermoso relato que era pura invención, habría salido de entre las ruinas y escombros de la biblioteca de Dresde después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad sería atribuíble al mismo Giazotto. Su música combinaba bellamente ecos formales del barroco con un componente básico procedente del neorromanticismo moderno, esto último fue precisamente lo que llevó a la crítica a dudar de la autoría genuina de tan célebre adagio. Pero no importa, la fama de la partitura se extendió por todo el mundo, pues contenía paradójicamente toda la verdad que existe en algo que es bello con la máxima pureza. La belleza es la redención de la mentira y cualquier cosa solo por ser bella ya es verdadera. Eran otros tiempos, de belleza hoy día no hablamos mucho, solo queda la mentira.