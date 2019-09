Sacar a Franco de cuelgamuros no es el final

Sacar a Franco del Valle de Cuelgamuros, la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha venido retrasando hasta que el Supremo ha tenido a bien, casualmente a poco más de un mes de las anunciadas elecciones, autorizar, no es un hecho que nos pueda dejar indiferentes. Una gran victoria de la democracia española, según el PSOE; una profanación, según Movimiento por España y por el partido ultraderechista, que ya ha dejado clara su oposición a la exhumación; una decisión inexplicablemente tardía según las víctimas del franquismo€ y una baza que será utilizada, sin duda, electoralmente por las organizaciones que concurran a los comicios.

Estábamos esperando la noticia, y la esperábamos, no con demasiada certidumbre de que ocurriera, después de tantas acrobacias judiciales, después de que, el mismo tribunal que autoriza la exhumación del asesino, hubiera considerado legal su nombramiento como Jefe de Estado por los golpistas en 1936.

Pero ha ocurrido. Podemos decir, como Ángel Viñas, que el día en que el Tribunal Supremo ha tomado esta decisión es histórico, porque se hace patente la separación de poderes; podemos decir que es un día para dignificar la memoria de las víctimas, para celebrar que el asesino deje de encontrarse en el mismo lugar en que yacen ellas; víctimas que fueron trasladadas allí a la fuerza, a formar parte de un monumento que exaltaba y legitimaba los asesinatos; podemos decir que es inmoral que se inhume en Mingo Rubio, de propiedad pública, y que las españolitas y españolitos sigamos pagando el mantenimiento de la sepultura; pero también podemos afirmar que nos parece insuficiente: esta medida era una obligación moral sin satisfacer para con las víctimas del franquismo y sus familiares, pero no se ha satisfecho otra deuda, otra responsabilidad moral que nuestra democracia adquirió a su advenimiento: la de la aplicación de los principios de Verdad, Justicia y Reparación.

¿Cuántos asesinados en cunetas hay por exhumar? ¿Cuántas fosas sin abrir? ¿Cuántos criminales sin juzgar? ¿En cuántas ocasiones el Gobierno español se ha negado a las peticiones de los organismos internacionales para juzgar los crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué a las víctimas no se les reconoce su condición de combatientes? Verdad, Justicia y Reparación clamamos desde el movimiento memorialista, una clarificación de la verdad, una justicia y reparación que no han prosperado por las negativas a derogar la Ley de Amnistía de 1977, a conceder las ayudas a los familiares de los represaliados y asesinados, a reconocer jurídicamente los derechos de las víctimas por los obstáculos puestos a los descendientes que han pretendido exhumar los restos de quienes se encontraban en las fosas comunes€

¿El fallo del Supremo supone una victoria? Sí, pero una victoria pírrica. Porque trasladar los restos de Franco no es la solución del problema de la impunidad del franquismo. Mientras el monumento de exaltación al régimen continúe tal y como ahora se encuentra, no habremos recuperado la dignidad de la memoria de las víctimas ni podremos decir que hayamos recuperado nuestra propia dignidad. Aunque se haya triunfado sobre los requerimientos de la familia del dictador (un dictador a quien no se califica como tal en el BOE, aunque se le llame de este modo públicamente por los portavoces del Gobierno), el monumento de exaltación a éste y a su régimen continúa, después de ochenta años, burlándose de nuestros muertos. Por eso, desde el movimiento memorialista se exige el desmantelamiento de esa cruz que legitima el golpe y la dictadura y nos humilla como demócratas, la desacralización de la basílica y la reconversión del significado del valle, mutando a un centro de interpretación de la Memoria.

El traslado del dictador (cuando se lleve a cabo) no es el final de la meta; y aunque nos congratulamos por ello, aunque suponga un motivo de celebración el que se separe al asesino de los asesinados, no renunciamos por ello a la principal de nuestras reivindicaciones: la ilegalización del franquismo. Ese es el principio del camino para que por fin se comiencen a cerrar las heridas y las víctimas comiencen a descansar en paz.