Dulces entre la amargura

No sé si se les puede llamar adultos, pero una empresa murciana de golosinas ha logrado cumplir su máximo objetivo, que no es otro que ampliar la edad de sus clientes. Ha regalado a cada diputado un surtido de caramelos para endulzar el fin de la legislatura. La fábrica molinense quizá pensara que no hay otros adultos a los que les guste chupar más que a los políticos. Más concretamente, chupar del bote, que viene ni que pintado cuando se habla de la cuna de la conserva.

Allí que se plantaron los murcianos en las sedes madrileñas de cada partido para entregar su bolsa de chuches como 'fini-quito'. Cuánto habría disfrutado Rajoy, ese niño grande, con los chuches. Y cuánto lo hará Errejón, el bebé irredento, si vuelve al redil del Congreso. El regalo no puede ser más goloso y deja a sus promotores con un buen sabor de boca porque la anécdota vende ahora más que la noticia; pero, a este paso, corren el serio peligro de entrar en bancarrota a tenor del número de Cortes que hemos disuelto en los últimos tiempos. Se van a quedar sin presupuesto, como el resto de españoles pues parece imposible formar Gobierno. Cierto es que a nadie amarga un dulce, aunque, en este caso, su entrega no oculta la decepción.

Está claro que parecemos vivir en una nube con forma de urna, donde las negociaciones, a modo de chicle, se estiran para, finalmente, acabar en un bluf. Los políticos no son más que una imagen del resto, tan infantiles como nosotros pues todos perseguimos denodadamente vivir en la casita de chocolate que, en comparación con la cruda realidad de los trabajos en España, siempre ha sido el Congreso. Lo único que ocurre, demos gracias de que algo ocurra, es que, como en cualquier elección, el final del cuento no está escrito€y puede convertirse en un drama para aquellos que tuvieron la oportunidad de aportar algo de azúcar a los que siempre reciben sal.