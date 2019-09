La familia crece

T engo una noticia que daros.

En parte estamos como locos, y en parte algo asustados, pero era ahora

o nunca, y finalmente nos hemos decidido a aumentar la familia. En breve os digo más.



Escribí este whatsapp en el grupo de mis hermanos. Le di a enviar, y esperé. Me quedé con el móvil en la mano, porque sabía que era cuestión de segundos obtener respuesta. Efectivamente: al instante, Ángel estaba escribiendo. Y al mismo tiempo llamó Belén. Tardó en llamar lo que se tarda en desbloquear el teléfono, y marcar mi nombre. De todo lo que me dijo, (que no lo recuerdo bien porque hablaba aturullada y en torrente), sólo me quedé con las palabras: «¡Cuando se entere mamá?!».

Yo, mientras, riéndome, y ella, en modo torrente, seguía preguntando que de qué me reía, y que si era inesperado o lo habíamos buscado. Ya, sin poder aguantar más la risa, le envié una foto de Tina, la perrita que hemos adoptado, en brazos de Cristina, después de recogerla. Fue apoteósico.

Es verdad que llevábamos tiempo pensándolo. Que no es un bebé, pero tampoco un muñeco. Que hay que cuidarla, y que conlleva tiempo y dinero. Pero era ahora o nunca, antes de que los niños se hagan más mayores. Con el tiempo quizá se vuelvan más ordenados, a fuerza de encontrar estropicios perrunos. Pero eso al fin y al cabo, es anecdótico. Lo mejor de tener a Tina es que descubrirán un ser que les dará un cariño incondicional. Independiente, incluso, del trato que ellos le den.

Yo sólo había puesto como condición que fuera hembra. ¿El motivo? El motivo se llamaba Lolo, nuestro perro durante diecisiete años. Un amor, por un lado, y la mala educación hecha perro, por otro. Cuando llegó a mi casa, ya mi abuela vaticinó que se iba a hacer el dueño del sofá. Madre mía. Si se hubiese conformado, al menos, sólo con eso. Tenía la costumbre de ver la tele apoyado en los pies, y si los movías, te gruñía echando las orejas para atrás, mirándote en plan desafiante. Era gracioso ver una bola de pelo tratando de dar órdenes. Y cuando lo sacábamos, nos paseaba él a nosotros, del ímpetu que tenía. Y no te creas que era por lo grande. Es que encima era pequeño. Con el tiempo, concluimos que no habíamos sabido hacerle entender que el perro era él, y los humanos, nosotros. Por eso, cuando me dijeron que las hembras eran más, digamos, tranquilas, pensé que el próximo perro sería hembra, sí o sí.

Lo gracioso es que, además, Lolo creía que era el jefe de la manada. Ejerciendo esa responsabilidad, no se separaba de la puerta hasta que llegase el último a casa, y sólo entonces se iba, caminando perezosamente, a su manta. Y era amor incondicional: Sabía si tenías un mal día, y ese día se hacía tu sombra. Ladeaba a su cabeza y te miraba, como si te leyera el pensamiento. Cuando estuve un año fuera, y llamaba por teléfono a mi casa, Lolo acercaba al micrófono sus juguetes. Y sonreía cuando te veía llegar.

¿Te crees que exagero? De eso nada. Por algo los romanos decían que, de todos los animales, el perro era el único que no era mudo. No encontrarás a nadie que tenga perro, que diga que el suyo no habla. Perros de esos no hay.