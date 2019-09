No suelo ser apocalíptico, ni me gusta utilizar en exceso llamadas de emergencia de palabras gruesas cuando comento en esta columna los asuntos del medio ambiente. Sin embargo, en este tiempo, la que esta resultando apocalíptica es la pura realidad, y yo no puedo sustraerme.

Por eso este trozo de periódico que usted está leyendo es (uno más) un grito de alerta por la situación en que vivimos. Informes y sucesos recientes muestran cómo estamos superando la capacidad del planeta, a todas las escalas, a la internacional y a la de nuestro propio territorio. Y hay que reaccionar.

Las inundaciones que asolaron la Región hace apenas dos semanas son, a nuestra escala, una nota de voz más en ese grito de alerta. Más allá de las causas y las consecuencias de la catástrofe, el escenario que para nuestro territorio dibuja el cambio climático prevé que estas cosas sucederán con cada vez más frecuencia e intensidad. Sus impactos sobre territorio, economía e infraestructura son indudables, aunque en nada nos podemos aún comparar con las grandes catástrofes climáticas de otras partes del planeta.

La situación del Mar Menor, acosado por todo lo que le cae desde tierra y cielo, es otra buena muestra de que los ecosistemas no son inmutables, y que se enfadan cuando se les maltrata para hacerte pagar a ti, y a todos, las consecuencias.

Quizás haya llegado ya el momento en el que el nivel y el tipo de desarrollo que hemos imprimido a la humanidad desde la revolución industrial esté tocando el techo de las capacidades del medio para resistirlo.

Muchas de estas cosas están ligadas a la emergencia climática, aunque no todas.

La última y trascedente reunión de Naciones Unidas sobre estas cosas no ha tenido pelos en la lengua, apoyada por los últimos y potentes informes científicos publicados, como el más reciente Océanos y criósfera en un clima cambiante en el que más de cien expertos internacionales han reunido unos 7.000 artículos científicos para concluir con cosas como que a finales de este siglo el nivel de los océanos subirá cerca de medio metro si la temperatura media sube dos grados centígrados, cosa que ya se ve próxima.

Entre un 20% y un 90% de los humedales desaparecerán como consecuencia del aumento del nivel del mar, que tendrá también como consecuencia la desaparición paulatina de islas y costas por todo el mundo que hoy albergan a cientos de millones de personas que devendrán en refugiados climáticos.

Fenómenos extremos, como el Niño, cada vez más frecuentes. Incendios forestales. Corales extintos, océanos que se vuelven improductivos, drástica disminución de la pesca, huracanes, tifones y potentes fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, erosión, falta generalizada de suelo y de nieve en la España de 2100?

No es ciencia ficción, es ciencia. Son modelos de alta fiabilidad, no escenarios apocalípticos. Sucede ya, y se amplificará no dentro de mucho. En fin, allá cada cual con su conciencia y todos con la de nuestro futuro.