Imagina MÁS

A la vez suaves y contundentes, arrancan los primeros acordes de Imagine en Do mayor, durante cuatro compases, hasta que el do mayor pasa a séptima y declina en fa€

Imagina un nuevo partido político. Es fácil si lo intentas. Imagina que estos últimos meses no han sido inútiles, a pesar de todo. Imagina que votaste al PSOE y estabas en Ferraz, gritando: «¡Con Rivera, no!», o en casa, repitiéndolo mentalmente con una sonrisa en los labios: «¡Con Rivera, no!». O imagina que creíste en Podemos; que en el año 2015 pensaste que algo nuevo y mejor había llegado a la política española para cambiarla, que por fin alguien decía las cosas que todo el mundo pensaba y tenía la capacidad de llevarlas a la práctica, e imagina que no te hubieran decepcionado tanto, que aún tuviéramos una oportunidad. Imagina incluso que votaste a Ciudadanos porque creías en su programa de regeneración democrática, hasta que la foto de Colón se trasladó a los pactos postelectorales. (Si votaste al Partido Popular o a su marca negra, tal vez esta canción no sea para ti).

Imagina que las próximas elecciones no tienes que elegir entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Imagina que no quieres elegir a ninguno de ellos porque crees que no han hecho el trabajo que les encargamos con nuestro voto. E imagina que hay alguien que ha demostrado ya que sí es capaz de hacerlo. Imagina. Es fácil si lo intentas.

€ Los últimos cuatro compases van de la menor a mi, re menor, y de ahí a do, antes de cerrar en sol. Los coros, de ocho compases, acaban en sol séptima€

Pero imagina que votas, eso sí. Porque siguen acechando los mismos peligros; contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra el cuidado de los dependientes, contra los que menos tienen. Sigue acechando el peligro de que los más ricos paguen menos impuestos, como ha pasado en Andalucía, de que desmantelen los servicios públicos, o que nuestras ciudades sean cada vez más contaminantes. Acecha el peligro de que los alquileres suban todavía más, de que sigamos desaprovechando el sol y los recursos naturales que podrían hacer de nuestro país una superpotencia en energías renovables. (Si crees que ninguno de esos problemas es grave, tal vez esta canción no sea para ti).

Así que imagina que votas. Imagina que no pasas de la política, o los políticos que ganen las elecciones pasarán de ti. Pero imagina un partido político que sea capaz de llegar a acuerdos con los demás, que no nos devuelva la patata caliente, que sirva para formar gobierno en España. Imagina. Es fácil si lo intentas.

€ Un acorde en do mayor cambia a sol séptima anunciando el final€

Imagina que el 10 de noviembre no te obligan a elegir entre votar con la nariz tapada o no votar. Imagina algo distinto. No te conformes con la realidad. Imagina más. No es difícil hacerlo.

€ Y los últimos compases van de fa a sol para despedirse en do, siempre suaves, siempre contundentes.