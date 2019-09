Gobernar es tomar decisiones

Ha pasado Dana, ese fenómeno atmosférico con nombre femenino de origen hebreo que intentó arrasar con una parte de la geografía murciana, aunque por fortuna no lo consiguiera. Ha pasado, ha salido el sol que seca las calles de los municipios más afectados (a la cabeza Los Alcázares), y poco a poco parece que estamos entrando en la normalidad, sin que se hable de responsables.

Es cierto que la única culpable ha sido Dana; los miembros de nuestro Gobierno autonómico no han propiciado tal desastre, pero no es menos cierto que la sensación que nos ha quedado, tras el suceso, es que, cuando pasado el tiempo y la meteorología vuelva a castigarnos, tornaremos a contemplar el cauce del río Segura lleno de cañas que impedían que viésemos el agua, en un espectáculo que transmitía una infinita dejadez por parte de las autoridades responsables. Dejadez y abandono de sus responsabilidades que nos dejó para el recuerdo la imagen de grandes grúas, cerca de los puentes del río, intentando sacar, a prisa y corriendo, las cañas que taponaban los ojos de dichos puentes por el peligro de desborde que amenazaban.

Mario Urrea, director de la Confederación Hidrográfica del Segura, tuvo un gesto de honestidad cuando reconoció, en unas declaraciones en la radio, el mal estado de los cauces como consecuencia de las restricciones motivadas por la crisis (eso dijo él). Reconocimiento que le honra, pero que tampoco lo deja en muy buen lugar porque cuando se ocupa un puesto como el suyo hay que cumplir con su responsabilidad y, si no se puede, por los motivos que sean, hay que dejarlo. Denunciarlo y dejarlo, porque de lo contrario, él también se convierte en responsable. (Debería leer a Thomas Jefferson).

Nuestro Gobierno regional tampoco puede irse de rositas en este suceso. Una Administración pública tiene la obligación de prever, no solo de intervenir, en estos hechos, y como quiera que ha de contar con expertos en la materia debería oír las voces de los mismos o las de organizaciones como, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que hacen informes periódicos de la situación del medio ambiente en la Región. En esos informes vienen advirtiendo del peligro de que estos fenómenos atmosféricos aumenten: «Se verán incrementadas la frecuencia y virulencia de estos fenómenos con el avance del cambio climático». Algo que, al parecer, solo desconocen nuestros gobernantes que, tal y como denuncia esta organización ecologista, olvidan hacer una mínima planificación territorial, y si la hacen, se muestra nefasta, a la vez que ponen de relieve el incremento 'desmedido y desordenado' de las superficies de regadío y las zonas urbanas y el olvido de la red de drenajes naturales que provocan «pérdidas de vidas, familias despojadas de sus hogares, daños en infraestructuras que costará años recuperar y, posiblemente, la estocada final a la maltrecha laguna que estamos dejando morir, el Mar Menor».

Así que están bien las fotos de nuestros dirigentes vestidos para la ocasión: sensación de una gran actividad, con declaraciones encaminadas a mostrar esa dedicación y entrega que quieren transmitir. Pero, por favor, no nos regalen más fotos con sus atuendos de campaña. No nos inunden de declaraciones en busca de la admiración del ciudadano por 'tanta entrega'. No nos vendan las bondades de su errática gestión y pónganse a trabajar, de verdad, a tomar decisiones que prevengan y mitiguen los efectos de las gotas frías o las 'calientes' que siempre nos afectan.

Por cierto, ante la 'decepción' de López Miras por la ayuda estatal (le parece insuficiente) es necesario preguntarnos si cuando ocurre algo así no es competencia, también, de la autonomía correspondiente: tomar ciertas medidas económicas para paliar los efectos del temporal. Parece olvidar que gobernar es tomar decisiones.