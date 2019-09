Semana de atascos

Murcia lleva camino de convertirse en un municipio atascado. Lo demuestran cada día los ciudadanos y los gobernantes. Solo con darse una vuelta por las principales calles y por los accesos a la ciudad a primera hora de la mañana se puede apreciar que las vías que están construidas para drenar el tráfico ya no son suficientes por la gran cantidad de coches que acceden al casco urbano. También las pedanías están comenzando a sufrir este martirio por la escasa previsión de la Administración local, que ofrece a los ciudadanos un transporte público muy deficiente, caro y sin visos de cambiar en el futuro.

La combinación es explosiva, provocando que no se abandone el coche privado en pos de otras formas de moverse. Las calles no estiran y si lo hicieran se quedarían pequeñas porque en esta Región existe una malsana fascinación por la automoción contaminante y los combustibles fósiles. La matriculación de vehículos verdes es una excepción y nos quedan muy lejos las ciudades europeas del norte en las que los coches eléctricos son ya mayoría y en algunos países, como Noruega, dentro de seis años únicamente circulará ese tipo de vehículo por sus calles.

Los jóvenes son la esperanza. Ellos han comenzado a utilizar otras alternativas, debido a distintos factores que tiene que ver con el estatus que conlleva esa condición de trabajos precarios y escaso poder adquisitivo. Es decir, no tengo para un coche o una moto. Pues me compro un patín o una bici. Y también, por qué no reconocerlo, tienen en muchos casos una conciencia ecológica mayor. Los carriles bici están llenos de estas nuevas formas de movilidad a los que el Ayuntamiento no les presta atención (si es para multarlos sí) y ha dejado pasar una oportunidad fantástica en la Semana Europea de la Movilidad paran hacer ver que el futuro está en este tipo de vehículos no contaminantes.

Dos concejalías implicadas, la de Movilidad Sostenible y la de Medio Ambiente, en ese 'Día sin coches', que apenas han realizado actividad alguna. Un taller de reparación de bici a lo sumo sin mensaje y sin aprovechar los carriles bici que en estos momentos están pidiendo a gritos promoción para ir quitando coches de la calzada. En vez de la semana de la movilidad se puede decir que en Murcia se ha vivido la 'semana de los atascos'. Por nadie pase.

Mario Gómez preside su primera junta de gobierno. La ausencia del alcalde de Murcia, José Ballesta, por estar en China llevó el viernes pasado al concejal de Fomento y primer teniente de alcalde a presidir la junta de gobierno por primera vez. A ver si así el PP se acostumbra a que los concejales de Cs ya no son la oposición y están en el mismo equipo que ellos. Las relaciones entre ambos grupos no son nada fluidas. Se podría decir que son tensas. El interrogante es si durarán todo el mandato en el mismo barco.

La formación de las juntas municipales, ¿para cuándo? La Administración local ha comenzado a constituir las juntas vecinales de pedanías y barrios en las que el resultado estaba claro y no era necesario pacto alguno. Sin embargo, ahora se ha puesto remolona y con las elecciones generales a la vista no parece que tenga prisa. Por un lado, el PP y Cs no quieren hacerse la foto en los pueblos con Vox, que es decisivo en distintas localidades para darle la alcaldía a alguno de los partidos del bloque de la derecha, y por otro lado, el PSOE que quiere que se vayan constituyendo ya por la premura en la resolución de problemas e inversiones. El caso es que los socialistas han presentado una moción al pleno de este jueves para se constituyan antes del 15 de octubre. Ya veremos qué dice el Gobierno local.

Franco pide un verdadero Plan de Emergencias del Municipio. La concejala del PSOE Teresa Franco ha estado muy acertada y oportuna al llevar al pleno de este jueves una moción en la que reclama al Gobierno local la actualización del Plan de Emergencias del Municipio (PEMU), un proyecto necesario para afrontar situaciones como las vividas con la DANA. Se trata de un documento reclamado por los profesionales que se dedican a las emergencias y a la Protección Civil, un servicio éste último que en la capital de la Región está desatendido, sin estructura y en manos de voluntarios.