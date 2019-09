Las elecciones de los chicos de la EGB

En una democracia representativa como la española, la participación del pueblo en el Gobierno de la nación es ocasional. Cada legislatura se elige a los senadores y diputados que forman el poder legislativo. Será el Congreso de los Diputados el que proclame al presidente del Gobierno, cabeza visible del poder ejecutivo. El rey lo propone a las Cortes de entre los líderes de los distintos grupos parlamentarios; de manera que el pueblo sólo vota a las listas de candidatos que elabora cada partido político y no tiene ninguna participación directa ni en la elección del poder ejecutivo, ni en el judicial, y su participación en la elección del legislativo pasa por el tamiz de los partidos, que configuran las listas electorales.

Si consideramos el poder del pueblo en relación con el de los partidos políticos y, respondiendo éstos a estructuras de corte presidencialista, con los líderes de estas formaciones, podremos concluir que el Gobierno de la nación es más parecido a una oligarquía, pues está en manos de un número reducido de personas. Considerando, además que los diputados y senadores suelen comportarse con rigurosa disciplina con los designios de los partidos a los que pertenecen, en el sentido más posesivo del término, colegiremos que la capacidad de decisión la tiene un reducido número de personas, cuya ineptitud para transar nos hará retornar al colegio electoral.

Realmente, el pueblo no habla, sólo reparte cartas. Son los políticos quienes barajan y quienes juegan. Falta saber a qué juegan. Porque la mano que tenían permitía varias jugadas posibles, teniendo en cuenta que cada una de ellas implica ligar varias cartas distintas. Es más, para todos estaban claros los triunfos y las discrepancias se limitaban a las preferencias de cada cual: grandes, parejas, medias, dúplex, juego€ pero decidieron envidar a chicas, optaron torpemente por un juego de ases, muy pobre para el mus. La opinión más extendida sobre esta nueva convocatoria electoral es la de rotundo fracaso. Nuestros líderes son incapaces de llegar a acuerdos, ya sea para pactar un programa o para constituir un Gobierno con o sin coalición.

Al ciudadano medio no le parece bien tener que ir a votar de nuevo, como tampoco parece resultarle agradable el elevado número de parlamentarios que tenemos en las asambleas legislativas. Una paradoja, pues es de suponer que cuanto más participe el pueblo en el gobierno y cuantos más representantes tenga, el nivel de democracia debería ser mayor. ¡Error! La responsabilidad de la inoperancia no está en la participación del pueblo, sino en la gestión que hacen quienes mueven los engranajes de nuestra maquinaria política.

Si los gobernantes fueran capaces de tomar decisiones sensatas, tal vez no habría tanto descontento popular, aunque el régimen fuera comparable al Despotismo Ilustrado, que tuvo relevantes logros cuando éramos potencia mundial en franco declive. Estaríamos en presencia de lo que se podría llamar aristocracia, etimológicamente el gobierno de los mejores. No tendría las virtudes que tiene la democracia, pero no sería el peor de los escenarios posibles. Para comprobar si nuestros gobernantes cumplen el requisito de capacidad y mérito que se supone en los prudentes, deberíamos detenernos un poquito más en el perfil de cada uno.

Resulta que todos ellos, incluidos los líderes nacionalistas más destacados, han nacido entre los años 60 y 80, con predominio de los nacidos en la década de los 70. Todos, por lo tanto, han aprendido sus primeras letras en la EGB, que ciertas opiniones valoran mejor que los posteriores sistemas educativos. Sin embargo, y lo digo con cierto conocimiento de causa, no me parece que aquellos estudios merezcan elogio alguno fuera de su pretensión de alfabetización universal. Más allá de la valoración que merece la memorización en la formación del alumno, los métodos empleados por aquel entonces tendían a conceder poco mérito a la memoria en pro de otras capacidades mentales, que hasta hoy siguen siendo desconocidas. Mas quienes cursamos aquellos estudios podemos reconocer determinados gestos propios de las estructuras mentales formadas en aquellos libros de texto con muchas imágenes y poca letra.

Por ejemplo, Pablo Casado tiene un pequeño problema memorístico al confundir las elecciones con las armas y hace un cruce de una metáfora popular que no le deja bien parado como demócrata cuando dice «las elecciones las carga el diablo». Podría querer decir que el demonio hace trampas en las urnas, que es Satanás quien susurra al oído de los electores o que las elecciones son un invento diabólico. Lo curioso del caso es que Casado, con todo su máster inventado, se sabía la música, pero no la letra, lo cual delata la torpeza oratoria de quien escribe un discurso que luego se limita a leer.

El presidente en funciones no demuestra mejores dotes cuando confunde un estadista con un estadístico y parece que, confiado en los sondeos, apuesta por la encuesta definitiva de las elecciones. Siendo aficionado al baloncesto, debería saber que por muy elevado que sea el porcentaje de canastas de un jugador, nunca hay certeza del acierto de un lanzamiento hasta que el balón traspasa el aro. Como argumento definitivo para descartar un Gobierno de coalición, dice que no hubiera podido dormir por las noches teniendo a miembros de Podemos en el Consejo de Ministros. ¿No sabe que el mejor somnífero es el artículo 100 de la Constitución? El rey nombra y cesa a los ministros simplemente con que se lo proponga el presidente.

En mi colegio, nos hacían formar y cantar un poema de Pemán con la música del himno nacional. Luego vitoreábamos aquello de España una, grande y libre. Abascal vive permanentemente en ese momento, sin llegar a entrar a clase, por lo que nunca llegó a enterarse que aquellos cánticos y vítores eran puro teatro. A Rivera le habrían encantado, porque lo suyo es la puesta en escena. Iglesias, chico listo, nació sabiendo que todo aquello era mentira, pero que no es distinto de otras mentiras actuales que aceptamos, tal que el pulpo como animal de compañía o que su partido sea de verdad asambleario.

Volviendo a la metáfora armígera con la que Casado quería ilustrar al presidente: las armas las carga el diablo, pero las campañas electorales las disparan los políticos y la próxima será como un western de los malos; va a haber tiros para aburrir.