El errejonismo aún late en la Región

Nada como una contienda electoral para medir las desavenencias entre los dirigentes de Podemos en la Región de Murcia. El líder de las listas a las generales en las últimas elecciones, Javier Sánchez Serna, del club de Pablo Iglesias, siempre se ha tomado el chocolate de espaldas a Óscar Urralburu, abiertamente errejonista. Y fíjate por dónde, Pedro Sánchez convoca por segunda vez en un mismo año elecciones al Congreso de los Diputados. Y no apartes aún la mirada, porque cada vez son más las voces que afirman que Íñigo Errejón está decidido a dar el salto a la política nacional con su partido Más Madrid (presumiblemente, le tendrán que cambiar el nombre).

La cuestión es: Descontando al PSOE e IU (como si fueran pocos), ¿tendrá Podemos en la Comunidad un nuevo rival en la izquierda? Parece muy apresurado que el partido de Errejón consiga implantación suficiente en la Región a mes y medio de los próximos comicios, pero Más Madrid necesita cinco diputados para formar grupo parlamentario en la Cámara Baja, y esto siempre y cuando posea el 15% de los votos en las circunscripciones en donde se hayan presentado; si no, un 5% en el conjunto de España. En las últimas elecciones autonómicas, Más Madrid se quedó en el 14,65% de los sufragios, por lo que van a tener que mirar hacia fuera para asegurarse un grupo propio en el Congreso.

Por este motivo van a tener que buscar acuerdos con otras formaciones y, lo que nos atañe, presentarse en otros territorios en donde los errejonistas tengan una presencia importante. ¡Equilicuá, la Región de Murcia!

«Hay mucha especulación y nosotros hablamos sobre hechos». Tiene mucha razón Óscar Urralburu, secretario general de Podemos en la Región. Aún no hay nada confirmado y todo podría convertirse en papel mojado si Errejón al final decidiera quedarse en su 'cortijo' madrileño o Más Madrid dejara fuera a Murcia de su estrategia para alcanzar el Congreso de los Diputados. Hasta que haya algo de lo que hablar, Urralburu recuerda que tiene un compromiso con los inscritos y las inscritas de Podemos: «Existen unas reglas de juego, órganos de dirección y el partido funciona en todos los municipios en los que estamos y en la Asamblea Regional». Muy de Podemos, vaya.

El 31 de mayo de este año, tras conocer el resultado de las elecciones autonómicas del 26M en las que Podemos perdió 44.000 votos con respecto a las anteriores autonómicas, Sánchez Serna apuntó con el dedo acusador a Urralburu: «A Podemos y a IU les ha ido peor por separado», afirmó, culpándole de no haber sabido llegar a una confluencia con los de Garzón, como sí hizo su compañero Pablo Iglesias. También le acusó de haber hecho una campaña autonómica «sin apenas marcar distancias del PSOE».

La respuesta llegó un día después, el 1 de junio. «Javier Sánchez Serna lleva pidiendo mi cabeza desde Vistalegre II. No es extraño que lo siga haciendo ni me extraña que siga teniendo esa actitud desimplicada con la Región de Murcia». Además, Óscar Urralburu añadió que «el problema de Podemos es estructural, requiere de un debate serio y no ir aireando tonterías».

Este episodio fue el último rifirrafe entre estos dos dirigentes. Se desconoce desde entonces contacto entre ambos y parece poco probable que vayan a hacer las paces de cara a noviembre.

Ganas no tendrán ni Urralburu ni Sánchez Serna, pero es este último el que, al fin y al cabo, va a liderar la lista de Unidas Podemos el 10 de noviembre, salvo sorpresa. Es él quien tendrá que lidiar, llegado el caso, con un nuevo oponente del partido de Errejón, que querrá arrebatarle a Podemos el único escaño que han conseguido sacar en la Región desde que nacieron como partido. O el errejonista o el pablista. Solo puede quedar uno. Por ahora no parece preocupado. «En la Región de Murcia no se ha creado ningún partido y he oído a todos los dirigentes regionales plantear que su espacio político es el de Podemos. No me cabe en la cabeza que ningún dirigente vaya a apoyar ninguna otra salida». Además, confía en que «todos los secretarios generales van a echar una mano en la campaña». Más le vale.